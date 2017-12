Planet Manga: Le uscite del 21 Dicembre 2017

Dicembre sta volgendo al termine, tra pochi giorni, per la precisione a partire dal 21 Dicembre 2017, saranno disponibili nelle edicole e fumetterie specializzate, i nuovi numeri dei Manga distribuiti da Planet Manga, scopriamoli insieme.

Planet Manga: Tutte le uscite del 21 Dicembre 2017

Prima di lasciarvi ai nuovi numeri, vi riportiamo di seguito le ristampe:

DEATH NOTE BLACK EDITION – Guida alla lettura

€ 19.90

L’ATTACCO DEI GIGANTI SECONDA RISTAMPA 14

€ 4.50

L’ATTACCO DEI GIGANTI SECONDA RISTAMPA 15

€ 4.50

L’ATTACCO DEI GIGANTI RISTAMPA 20

€ 4.50

L’ATTACCO DEI GIGANTI SECONDA RISTAMPA 12

€ 4.50

Di seguito invece tutti i numeri inediti:

1/100000 3

€ 4.50

Come si vivono un bacio, una risata con gli amici, una serata in compagnia quando si è consapevoli di poter perdere tutto da un momento all’altro? Un male oscuro ha preso di mira il corpo di Rino. Nella sua mente, prendono forma pensieri che nessuna ragazza della sua età dovrebbe avere.

BLUE EXORCIST 19

€ 4.50

Ci sono verità che è pericoloso dissotterrare, perché conoscerle può essere devastante per la mente. Lightning e Suguro continuano a raccogliere informazioni sugli Illuminati e presto avranno bisogno di tutto il loro coraggio per affrontare i risultati delle loro indagini.

DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION 4

€ 7.50

LA NUOVA, FOLLE, ALLUCINATA SERIE DI INIO ASANO! Il geniale mangaka ci dona un altro splendido volume della sua più recente creatura. Fra migranti alieni, politici qualunquisti, militaristi convinti, in questo prezioso appuntamento con il fumetto d’autore va in scena la storia di una grande amicizia.

GANTZ NUOVA EDIZIONE 25

€ 4.50

Non si può più esitare, bisogna dare il tutto per tutto se si vuole sconfiggere l’ultimo, l’invincibile alieno rimasto a combattere sulle strade di Osaka. Riusciranno i pochi giocatori rimasti in vita a batterlo?

I CAVALIERI DELLO ZODIACO EPISODE G ASSASSIN 10

€ 4.50

Le gesta e le battaglie dei Cavalieri d’Oro in un’edizione interamente a colori! L’intervento di Atena riporta sulla retta via Shura, la cui identità si stava smarrendo per via del suo viaggio spazio-temporale. Il duello con Lancillotto si farà però più difficile del previsto, perché i Gladiatori nascondono uno sconvolgente segreto.

KENICHI 46

€ 4.50

Arrivati nel villaggio del clan Kuremisago, Kenichi e Miu si trovano davanti il maestro di Sho Kano, Akira Hongo, e i suoi nuovi allievi! Riusciranno i due ragazzi a sconfiggere gli avversari e scoprire i segreti di quello strano luogo?

LUPIN III COFANETTO (1-15)

€ 67.50

La primissima serie delle avventure di Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko in edizione integrale raccolta in un cofanetto imperdibile per ogni fan. Un prezioso scrigno disponibile sia PIENO, con i nn. 1/15 di Lupin III, sia VUOTO, insieme a Shin Lupin III 6. Sbrigatevi a ordinarlo… Andrà a ruba!

LE SITUAZIONI DI LUI & LEI 8

€ 4.50

Alcuni dicono che il sentimento più simile all’amore è l’odio. Se così fosse, allora il nuovo studente vuole vendicarsi forse perché spinto da un’acerba forma di amore… Prosegue il capolavoro di Masami Tsuda fra gag esilaranti e intriganti riflessioni sui problemi dei liceali.

L’USURAIO 21

€ 6.00

Host squattrinati, mariti infedeli e altri strani personaggi popolano l’universo del presidente della Cow Cow Finance. Storie di quotidiana miseria, storie che raccontano un’altra Tokyo, storie di destini crudeli che si intrecciano a formare una tela da cui è difficile sbrogliarsi. Benvenuti nel mondo dell’usuraio, dove la vita ha un prezzo salato e non fa sconti a nessuno.

SHIN LUPIN III 6 CON COFANETTO

€ 12.90

Il capofamiglia del Clan dei Topi ha sfidato Lupin III: chi resterà in piedi? Questa volta il ladro gentiluomo di Monkey Punch dovrà fare i conti con un avversario pericoloso quanto singolare. La seconda serie delle avventure del famigerato eroe dei manga e della TV entra nel vivo! Versione col cofanetto per raccogliere la prima serie di Lupin III.