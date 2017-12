Panini, Marvel Italia e Disney: Le uscite del 31 Dicembre 2017

Il 2017 sta volgendo al termine, Panini, Marvel Italia e Disney, ci svelano tutte le ultime uscite di questo mese, e vogliamo condividerle con voi, anticipandovi che saranno disponibili a partire dalla fine del mese/anno.

MARVEL ITALIA

MARVEL OMNIBUS SUPER VILLAIN TEAM UP

Autore R. THOMAS, S. ENGLEHART, B. MANTLO, B. HALL

prezzo: € 45.00

• Super criminali… uniti! • Cosa succederebbe se i malvagi più pericolosi decidessero di unire le forze? • Dottor Destino! Magneto! Namor! Il Teschio Rosso! Niente potrebbe fermarli se mettessero da parte i loro ego, nemmeno i Vendicatori o i Campioni. • Direttamente dai favolosi anni 70, un classico Marvel torna finalmente alla luce nella sua versione definitiva.

WOLVERINE ORIGINI EDIZIONE DEFINITIVA

Autore P. JENKINS, A. KUBERT, K. GILLEN, A. KUBERT

prezzo: € 55.00

• Tutta la verità sull’oscuro passato di Wolverine… • Il segreto meglio custodito della Marvel viene svelato! • Autori formidabili per una saga che ha fatto la storia! • Una lussuosa edizione da collezione.

MARVEL MASTERWORKS SPIDER-MAN 10

Autore S. LEE, J. ROMITA

prezzo: € 25.00

• Un momento cruciale nella vita dell’Arrampicamuri! • Goblin, il Dottor Octopus e la tragica morte di una persona a lui cara… come potrà Peter Parker sopravvivere a tutto questo? • La dipendenza di Harry Osborn raccontata con toni talmente realistici da costringere la Marvel a rinunciare all’approvazione del Comics Code Authority. • Dodici storie classiche datate 1970/1971 che hanno fatto la storia di Spidey e della Marvel.

I NUOVISSIMI X-MEN 53 – X-MEN BLU 2

Autore C. BUNN, J. LOPEZ, C. SMITH, AA.VV.

prezzo: € 3.50

• Indovina chi viene a cena? Ha tre artigli di adamantio per mano e gli X-Men lo conoscono bene! • Inoltre… i Nuovi Marauder, e a guidarli non è Sinistro, ma un’altra vecchia conoscenza! • In appendice, cominciano le avventure di Jean Grey, e la sua personalissima odissea! • La Fenice sta arrivando e Jean deve disperatamente saperne di più!

DEVIL E I CAVALIERI MARVEL 75 – DAREDEVIL 24

Autore B.M. BENDIS, D. MARQUEZ, E. BRISSON, AA.VV.

prezzo: € 3.50

• Daredevil! Luke Cage! Jessica Jones! Iron Fist! Individualmente, sono sempre in prima linea per tenere al sicuro le strade di New York City! Ma ora… • Un’oscura minaccia li spinge a operare assieme! Il loro nome: i Defenders! • Iron Fist si allea con Shang-Chi, maestro del kung fu, per un team-up stellare! • Il figlio di un boss criminale è stato catturato! Bullseye deve liberarlo!

GLI INCREDIBILI X-MEN 330 – X-MEN ORO 2

Autore M. GUGGENHEIM, R.B. SILVA, S. GRACE, A. VITTI

prezzo: € 3.50

• Due nuove avventure degli X-Men diretti da Kitty Pryde, alle prese con una nuova minaccia tecnologica. • Il ritorno di Gambit! Il truffaldino mutante cajun torna a dare man forte agli X-Men! • Iniziano le avventure personali dell’Uomo Ghiaccio adulto, con i disegni di Alessandro Vitti! • I suoi avversari? Per cominciare i genitori e una sua ex di nome Kitty!

WOLVERINE 347 – WOLVERINE 21

Autore T. TAYLOR, L. KIRK, J. LEMIRE

prezzo: € 3.20

• Wolverine riuscirà a debellare il virus alieno… e a sopravvivere all’impresa? • Terza parte di una minisaga con ospite Ironheart e un signore molto loquace: Deadpool! • Il vecchio Logan tenta di ritornare alle Terre Desolate… ma le cose non vanno affatto come sperava! • Come avrete capito, Wolverine adesso esce due volte al mese!

DEADPOOL UCCIDE I CLASSICI EDIZIONE DELUXE RISTAMPA

Autore C. BUNN, M. LOLLI

prezzo: € 9.90

• Deadpool ha ucciso tutti i supereroi Marvel, ma ora tocca ai più conosciuti personaggi dei classici della letteratura! • Moby Dick, Sherlock Holmes, Tom Sawyer, i Tre Moschettieri e Gulliver sono spacciati! • Il talento dell’italiano Matteo Lolli (Occhio di Falco contro Deadpool) alle matite! • La riedizione in formato di pregio del secondo capitolo della trilogia “uccidologica” deadpooliana.

AVENGERS IL TEMPO FINISCE VOLUME 4

Autore J. HICKMAN, S. CASELLI, AA.VV.

prezzo: € 15.00

• L’atto finale della leggendaria saga ideata da Jonathan Hickman! • L’Incursione Finale sembra sempre più inevitabile… • Gli Illuminati distruggono un altro mondo per cercare di salvare il nostro mentre la nuova Cabala di Namor ne ha già distrutti innumerevoli altri… • Gli Avengers e lo S.H.I.E.L.D. cercano disperatamente di salvare ogni cosa. Ma ormai è chiaro che… tutto deve morire!

DOCTOR STRANGE 29

Autore R. THOMPSON, N. STOCKMAN, J. BARBER

prezzo: € 3.20

• Wiccan sta morendo e, per salvarlo, gli Stregoni Supremi devono trasportarsi nel futuro… dove nulla è come sembra! • Uno sguardo inquietante a un Mondo Marvel del futuro prossimo venturo! • Secondo appuntamento con le nuove avventure dell’Uomo Cosa, alle prese con… se stesso?! • Immancabile racconto del brivido finale di R. L. Stine!

ROYALS 1 PIU’ CHE INUMANO

Autore A. EWING, R. SOOK, J. MEYERS

prezzo: € 11.90

• Inizia la Resurrexione degli Inumani! • La famiglia reale viaggia nello spazio… • Alla ricerca delle origini segrete del popolo inumano! • Ma le profezie parlano di una vittima predestinata.

SECRET EMPIRE NUOVO MONDO 1 RIVOLTA – MARVEL CROSSOVER 96

Autore D. LANDY, J. CASSARA, S. SPURRIER, W. TORRES

prezzo: € 3.20

• Le storie segrete di Secret Empire! • I Champions e gli altri giovani eroi dell’Universo Marvel in una missione top secret! • Anche Blade, l’ammazzavampiri, non è felice della presa di potere dell’Hydra! • Debutta la miniserie che completa l’affresco di Secret Empire!

PANINI COMICS

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 18 – 1984 (II PARTE)

prezzo: € 25.00

Un’avventura nel deserto contro le mostruose creature di un’Alta Sacerdotessa Zuagiri, una caccia mortale nel Vendhya e un viaggio in un’altra dimensione per incontrare il suo gemello, il Re Conan! E poi ancora pirati Barachani e il fronte contro gli ostili Zingariani: sono queste alcune delle avventure che coinvolgeranno Conan il barbaro in questa rigorosa ristampa cronologica!

MADMAN 9 – MADMAN MADMAN CLASSIC

Autore M. ALLRED

prezzo: € 45.00

Arriva il secondo “balenottero” di Madman, che chiude la collana con i 20 episodi di Madman Comics, la serie che a partire dal 1994 ha lanciato Mike Allred nel firmamento fumettistico USA! Queste storie hanno definito il tono del personaggio di Madman, fra psichedelia, esistenzialismo, azione da comic book e un pizzico di follia sci-fi!

STAR WARS IL RISVEGLIO DELLA FORZA – I GRANDI TESORI PANINI COMICS

Autore J.J. ABRAMS, L. KASDAN, C. WENDIG, L. ROSS

prezzo: € 24.00

Trent’anni dopo Il Ritorno dello Jedi, il sinistro Primo Ordine ha preso il posto dell’Impero. Solo la Resistenza del generale Leia Organa si oppone, mentre Luke Skywalker è misteriosamente sparito da tempo e Han Solo è tornato al contrabbando. La missione di cui è stato incaricato Poe Dameron è di trovare Luke. L’adattamento a fumetti del grande ritorno della saga di Star Wars in un volume di grande formato da collezione!

UBER 6 INVASIONE – 100% PANINI COMICS

Autore K. GILLEN, D. GETE

prezzo: € 14.00

La Seconda Guerra Mondiale come non l’avevate mai vista! Dopo aver ribaltato le sorti del conflitto grazie alla scoperta di una misteriosa tecnologia in grado di creare super soldati, ora le forze dell’Asse si apprestano a fare l’impensabile: invadere gli Stati Uniti. Riusciranno gli Alleati a resistere all’attacco? E che ruolo avranno i giapponesi? Un nuovo, imperdibile capitolo della drammatica saga horror-fanta-storica scritta da Kieron Gillen.

STAR WARS KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC 9 GUERRA – LEGENDS – 100% PANINI COMICS

prezzo: € 12.00

L’incredibile conclusione di una delle più amate saghe di Star Wars! La Repubblica e i Mandaloriani sono in guerra e sebbene il Consiglio Jedi abbia perorato la neutralità, alcuni Cavalieri stanno seguendo Revan in prima linea. Zayne Carrick e i suoi compagni si troveranno coinvolto involontariamente in un conflitto brutale.

STAR WARS EPISODIO VII IL RISVEGLIO DELLA FORZA EDIZIONE CARTONATA

Autore I. CHIMISSO, M. PIANA

prezzo: € 12.00

Nuove ombre oscure sono sorte dalle ceneri dell’Impero, e ora si stagliano minacciose su tutto l’Universo… L’unica speranza per i Ribelli guidati dalla Principessa Leia è ritrovare Luke, l’ultimo Jedi, scomparso da tempo. L’adattamento a fumetti de Il Risveglio della Forza di Igor Chimisso e Matteo Piana, pensato per un pubblico più giovane e amato anche dai più grandi!

PANINI MAGAZINES

SPIDER-MAN & I SUOI FANTASTICI AMICI 47

prezzo: € 3.90

In questo numero di Spider-Man e i suoi fantastici amici, ancora una volta troviamo tutto quello che c’è da sapere sul simpatico Arrampicamuri e sui suoi fantastici amici e avversari! Come sempre, un numero zeppo di giochi, schede e pagine da colorare.

AVENGERS MAGAZINE 25 – MARVEL ADVENTURES 34

prezzo: € 3.90

Ritornano gli Avengers, con le loro fantastiche avventure, nel magazine più amato dai ragazzi! Giochi, letture, schede, rompicapo!

BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD MAGAZINE 31 – PANINI PLAY 40

prezzo: € 3.90

Direttamente dalla serie TV, le avventure di Batman, con tutti i suoi amici e i suoi nemici! In più giochi, attività e un magnifico gadget in ogni omaggio per ogni numero!

STAR WARS REBELS MAGAZINE 18 – PANINI STARS 18

prezzo: € 3.90

Bentornati, giovani Padawan! Non perdetevi Star Wars Rebels Magazine, con i fumetti tratti dalla serie animata Rebels! In più, giochi, poster e la fionda dei ribelli in regalo!! Unisciti anche tu ai Ribelli!

DISNEY

TOPOLINO 3237 STRABILIANTE FANTOMIUS

Autore GERVASIO, QUACKETT, AA.VV.

prezzo: € 2.50

Tornano Lord John Lamont Quackett e Marco Gervasio con una nuova sfida, mentre prosegue alla grandissima il viaggio nella Paperopoli del futuro con “La nuova Storia & Gloria”.