J-POP: Le uscite del 20 Dicembre 2017

Dopo le ultime uscite di Panini, Marvel e Disney, è il turno di J-POP, la quale si appresta a concludere l’anno con i suoi ultimi numeri di varie serie, scopriamo insieme quali sono.

Tutte le uscite del 20 Dicembre di J-POP

TOKYO GHOUL:RE 8

di Sui Ishida

€ 5,90

“Anche se è poco figo… vivi.”

L’allarme risuona per Cochlea. I ghoul escono dalle celle aperte. Lui cerca di portare a termine l’ultimo lavoro come “Haise Sasaki” nonostante la presenza di Kisho Arima. Mentre la sua carne è trafitta senza pietà dagli infiniti attacchi dell’investigatore imbattuto, una “voce” risuona dentro di lui, insieme a un senso di déjà-vu. Poi, il giovane desidera “vivere. Come Ken Kaneki, il mezzo ghoul. Il dio della morte sorride e attacca d nuovo…

LA STRAVAGANZA 2

di Akihito Tomi

€ 6,90

Dopo le prime sinistre avvisaglie, i wumba impazziti attaccano la capitale del regno! La regina Vivian si ritrova a dover prendere una decisione drastica per salvarne gli abitanti, e si mette alla ricerca di nuovi, formidabili alleati… Battaglie, fantasia e sensualità salgono di livello!

MEDAKA BOX – NUOVA EDIZIONE 4

di NisiOisiN, Akira Akatsuki

€ 5,90

Medaka, insieme a Zeenkichi, si sottopone a un rigido allenamento sotto la guida di Maguro, suo fratello maggiore ed ex membro del gruppo dei Tredici. per dimostrare i frutti dei loro sforzi, i due si recano nel luogo in cui Oda Miyakonojo li aspetta… ma per tutta risposta, Miyakonojo svela loro la terribile verità del progetto Flask, che coinvolge gli studenti dell’intero istituto!

SUPER LOVERS 4

di Miyuki Abe

€ 6,50

La relazione tra Haru e Ren sembra finalmente compiere qualche passo avanti ma, proprio quando le cose sembrano prendere il verso giusto, Haruko piomba all’improvviso dalla Svizzera. Ren sembra felice di rivedere sua madre, mentre Haru prova sentimenti contrastanti. Tutto sembra procedere ma, inaspettatamente, Ren origlia una conversazione che potrebbe riguardare le sue origini e la sua nascita…

RE/MEMBER 11

di Welzard, Katsutoshi Murase

€ 5,90

Sono stati trovati altri due pezzi del corpo, ma Miyuki non ha ancora trovato il modo di sciogliere la “maledizione”. Finché non ottiene alcuni indizi dalla Bambina in rosso… Cosa farà Miyuki per salvare Asuka e tornare al presente?

THE QWASER OF STIGMATA 21

di Hiroyuki Yoshino, Ken-etsu Sato

€ 6,00

Katja, recandosi nel villaggio di una tribù femminile che vive nelle profondità dell’Amazzonia, viene a conoscenza del vero obiettivo del Progetto Theosis. Proprio per combattere tale progetto, Sasha e gli altri guerrieri si radunano nell’istituto St. Mihailov. Ma, intanto, Mafuyu è già penetrata in quella che è la base del Progetto Theosis…

UBELBLATT 19

di Eterouji Shiono

€ 5,90

L’imperatore è morto rivelando a Köinzell l’ultimo suo desiderio: che Glenn venga definitivamente fermato. Rientrato nelle file imperiali, Köinzell viene sfidato da Ikfes che cerca di perfezionare le sue tecniche per abbattere i nemici. Infine, Elsaria decide di schierare Köinzell nella battaglia contro l’esercito di Glenn…

MOONLIGHT ACT 23

di Kazuhiro Fujita

€ 6,90

Per assicurarsi che la signorina Teatro sia davvero felice una volta tornata nel “mondo al di là della Luna”, Gekko parte per il regno del re Ooimi, usando il cappello magico… Lì si trova di fronte a Dakatsugama, un terribile congegno utilizzato per spremere l’energia del Sole accumulatasi nel corpo di Teatro… Ora che ha saputo la verità, Gekko arde di rabbia nei confronti di Ooimi…

TABOO TATTOO 11

di Shinjiro

€ 5,90

Justice Akatsuka, alias Seigi, ha un tatuaggio sul palmo della mano… ma non è un tatuaggio qualsiasi: si tratta in realtà di un’arma speciale in grado di deformare le dimensioni spazio -temporali che, tramite la creazione del “vuoto”, è in grado di provocare danni devastanti intorno a sé. Seigi si ritroverà così coinvolto in cospirazioni e segreti di stato, alla ricerca dei misteriosi poteri dei “tatuaggi incantati”!

RUNIN 2

di Tetsuya Saruwatari

€ 7,50

ULTIMO NUMERO! Takeru e Gamon vivono in un mondo dove vige la legge del più forte e i deboli vengono oppressi. Su di loro incombe l’ombra crudele dell’uomo che domina Manhattan con la violenza. Nel finale di questo sconvolgente survival, ambientato in un futuro di devastazione, il turbolento passato dei due eroi verrà svelato!

DYNAMIC HEROES 2

di Go Nagai

€ 9,00

L’All-Star team degli eroi di Go Nagai! Quando una nuova minaccia mette in pericolo la Terra, Goldrake, Devilman, Cutie Honey, Mazinger Z e Getter Robot dovranno combattere insieme sventarla! Le creazioni più amate e celebri del maestro Nagai sono le protagoniste di questa miniserie, imperdibile per i veri fan e per chi è cresciuto con le loro avventure animate.

DARKER THAN BLACK 4

di Yuji Iwahara, Studio Bones, Tensai Okamura

€ 5,00

ULTIMO NUMERO! BK-201. Colui che, responsabile della Tokyo Explosion, è diventato il nemico pubblico numero uno. Il contractor senza nulla da perdere, una volta temuto e soprannominato “il nero mietitore”, si è lanciato in una fuga senza meta con la sua doll. Cosa è cambiato in lui? O, forse, cosa non è cambiato?