Lion: Le uscite del 16 Dicembre 2017

A partire dal 16 Dicembre 2017, saranno disponibili nelle fumetterie e migliori edicole, le nuove uscite di Lion, le quali comprendono i nuovi numeri di Flash, Superman, Wonder Woman, Justice League e Batman.

Tutte le nuove uscite Lion del 16 Dicembre 2017

FLASH 23 (79)

contiene Flash #22, Green Arrow #21, Aquaman #23

di Williamson, Percy, Abnett, Porter, Ferreryra, Eaton

16,8×25,6, S, 72 pp, col. – prezzo 3,95 €

LA SPILLA: PARTE Quattro! Gran finale per il crossover che ha messo Flash e Batman sulle tracce delle origini della spilla a forma di smiley: chi (ri)vivrà, chi morirà e soprattutto chi c’è dietro ai misteri della Rinascita dell’Universo DC? Inoltre, Freccia Verde dovrà fare i conti con la nascita di Star City e la morte di Seattle, mentre per Aquaman comincia la battaglia per il trono di Atlantide!

SUPERMAN 23 (138)

contiene Superman #22, Action Comics #978, Supergirl #9

di Tomasi, Gleason, Jurgens, Orlando, Mahnke, Barberi, Ching

16,8×25,6, S, 72 pp, col. – prezzo 3,75 €

Qual è il segreto della Contea di Hamilton? E chi sta tenendo segretamente d’occhio la famiglia di Clark e Lois? Prosegue l’inquietante racconto illustrato da Doug Mahnke! Inoltre termina il tuffo nel (nuovo?) passato di Kal-El in seguito agli eventi di Superman: Rinato, ma una nuova empia alleanza si appresta a colpire! In appendice: Supergirl e Batgirl dovranno unire le proprie forse contro una minaccia proveniente dalla Zona Fantasma!

WONDER WOMAN 23 (55)

contiene Wonder Woman #22, Superwoman #9, Batwoman #2

di Rucka, Perkins, Bennett, Tynion IV, Mirka Andolfo, Segovia, Epting

16,8×25,6, S, 72 pp, col. – prezzo 3,95 €

“Guardia Divina” quarta parte. Continua il racconto delle motivazioni della dottoressa Veronica Cale con il suo primo incontro con Wonder Woman illustrato dalla nostra Mirka Andolfo. Cosa vuole questa subdola manipolatrice dalla nostra amazzone? Inoltre Superwoman dovrà affrontare le incredibili conseguenze di Superman: Rinato mentre prosegue la missione esotica di Batwoman con un tuffo nel proprio passato.

JUSTICE LEAGUE 19 (77)

contiene Titans Annual #1, Red Hood and the Outlaws #7, Wonder Woman Annual #1

di Abnett, Lobdell, Ayala, Jung, Colak, Derenick, Roe

16,8×25,6, S, 72 pp, col. – prezzo 3,95 €

Chi ha rapito la Justice League e i Titani? Perché si trovano in una struttura apparentemente senza fine? E quali segreti inconfessabili emergeranno prima che riescano a sfuggire? Le risposte a queste a molte altre domande in un albo speciale scritto da Dan Abnett! Inoltre Cappuccio Rosso deve scegliere che cosa fare con il violento e psicotico Bizarro mentre Wonder Woman affronterà un mostro molto particolare.

BATMAN ETERNAL 1

contiene Batman Eternal #1-10

di Scott Snyder, James Tynion IV, John Layman, Ray Fawkes, Tim Seeley, Jason Fabok, Dustin Nguyen, Guillem March, Riccardo Burchielli, Andy Clarke, Trevor McCarthy, Emanuel Simeoni, Derek Fridolfs

17 x 25,5, B+al, 224 pp. Col. – prezzo 19,95 €

Il ritorno di un grande nemico! Lo chiamano il Romano. Una volta, comandava Gotham City. Poi, una nuova ondata di criminali mascherati e vigilanti incappucciati lo ha estromesso dal gioco. Ora Carmine Falcone è tornato, determinato a ristabilire il suo impero e a riportare Gotham ai tempi prima di Batman, un apogeo di poliziotti corrotti, mostri intoccabili e sparatorie in strada.

AVVENTURE DI SUPERMAN 31

contiene Action Comics 646, Superman 37 e Adventures of Superman 460 e Superman 38

di Roger Stern, Jerry Ordway, Dan Jurgens e Keith Giffen

B, 96 pp, col. – prezzo 3,95 €

BATMAN CRIMINE DI GUERRA

contiene Batman #643-644, Batman Allies Secret Files & Origins 2005, Batman Villains Secret Files & Origins 2005, Detective Comics #809-810

di Gabrych, Grayson, Willingham, Jones, Pfeifer, Camuncoli, Woods, Barrows, Randall, Derenick

prezzo 9,95 €

HELLBLAZER: SANGUE CATTIVO

contiene Hellblazer TPB . Bad blood. A ristoration comedy

di Jamie Delano e Philip Bond

prezzo 7,95 €