Berserk torna nelle fumetterie con la nuova serializzazione del Manga di Kentaro Miura

Il Manga di Berserk, lo scorso Giugno ha visto l’ultimo numero su distribuzione di Planet Manga in Italia. A distanza di mesi, Berserk torna con una nuova serializzazione a cura di Kentaro Miura, il quale sarà disponibile con il suo primo volume, a partire dal 22 Dicembre.

Una nuova serializzazione per il Manga di Berserk

Il manga di Kentaro Miura, è in corso di dal lontano 1989 tramite Young Animal, dal 24 Marzo al 23 Giugno è arrivata l’ultima serializzazione, la quale è terminata con il capitolo 351, in concomitanza con la pubblicazione in Giappone, del romanzo Berserk: Honō Ryū no Kishi (Berserk: Il Cavaliere del Drago della Fiamma), scritto da Makoto Fukami e illustrato da Kentaro Miura, il quale racconta una storia originale incentrata sul personaggio di Grunbeld.

Berserk narra le vicende di Gatsu, un guerriero maledetto, costretto a vagare per sopravvivere e trovare vendetta. La storia inizialmente horror è stata arricchita con il tempo da elementi fantasy. Tra i temi trattati troviamo il libero arbitrio, il potere della violenza, il destino dell’uomo, l’istinto di conservazione e l’onnipresenza del male.

Il successo del Manga, ha portato alla produzione di videogiochi, lungometraggi animati ed una serie televisiva, oltre i numerosi gadget.