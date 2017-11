Planet Manga: Le uscite del 30 Novembre 2017

Continuano senza sosta, le uscite dei nuovi MANGA, questa volta è il turno di PLANET MANGA, il quale ha deciso di concludere il mese di Novembre con il primo volume di Origin, il secondo di Fruit Basket e il 27° di Naruto a colori.

Tutte le uscite PLANET MANGA del 30 Dicembre

FRUITS BASKET 2 – € 4.50/ € 2.99

Il mistero che avvolge la famiglia Soma è molto più profondo di quanto Tohru possa immaginare. Tra nuovi incontri e vibranti emozioni, la sua vita continua a cambiare in un modo che non avrebbe mai previsto.

NARUTO COLOR 27- € 3.30

Mentre ovunque infuriano violenti scontri, Sasuke riceve l’ordine di bloccare la fuga del trio di Gaara. Naruto, Sakura e Shikamaru ricevono a loro volta da Kakashi il compito di inseguire e aiutare Sasuke. Nel frattempo ha inizio il tremendo combattimento fra il terzo hokage e Orochimaru!

ORIGIN 1- € 4.50

Lo stile del grande Boichi, già autore di Sun Ken Rock, in un’incredibile serie SCI-FI! Anno 2048, Tokyo: una serie di sconvolgenti omicidi scuote la metropoli. Pare che gli artefici dei cruenti delitti siano esseri non umani. A indagare per scoprire se questo sia vero è proprio un “non umano”. Il suo nome è Origin. Leggi gratuitamente il primo capitolo presso le fumetterie aderenti al Free Comic Book Day il 2-3 dicembre!