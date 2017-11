Le uscite MANGA di J-POP del 29 Novembre 2017

J-POP svela in data odierna, tutte le prossime uscite MANGA, le quali saranno disponibili nelle edicole e fumetterie, a partire dal 29 Novembre 2017, tra i Manga spicca il primo o forse unico volume delle avventure di Super Mario.

Tutte le nuove uscite J-POP

RUNIN – THE RONIN IN THE RUINED CITY BOX (1-2)

di Tetsuya Saruwatari

€ 15,00

Takeru e Gamon vivono in un mondo dove vige la legge del più forte e i deboli vengono oppressi. Su di loro incombe l’ombra crudele dell’uomo che domina Manhattan con la violenza. Perché l’apocalisse ha colpito, e ora per sopravvivere bisogna essere pronti a morire. Una miniserie in due volumi a base di azione e bushido, dall’autore di Tough!

RUNIN – THE RONIN IN THE RUINED CITY 1

di Tetsuya Saruwatari

€ 7,50

Takeru e Gamon vivono in un mondo dove vige la legge del più forte e i deboli vengono oppressi. Su di loro incombe l’ombra crudele dell’uomo che domina Manhattan con la violenza. Perché l’apocalisse ha colpito, e ora per sopravvivere bisogna essere pronti a morire. Dall’autore di Tough, il primo volume di una miniserie a base di azione, violenza e bushido!

DYNAMIC HEROES BOX (1-4)

di Go Nagai, Dynamic Production

€ 36,00

L’All-Star team degli eroi di Go Nagai! Quando una nuova minaccia mette in pericolo la Terra, Goldrake, Devilman, Cutie Honey, Mazinger Z e Getter Robot dovranno combattere insieme sventarla! Le creazioni più amate e celebri del maestro Nagai sono le protagoniste di questa miniserie raccolta in un box da collezione, imperdibile per i veri fan e per chi è cresciuto con le loro avventure animate.

DYNAMIC HEROES 1

di Go Nagai, Dynamic

L’All-Star team degli eroi di Go Nagai! Quando una nuova minaccia mette in pericolo la Terra, Goldrake, Devilman, Cutie Honey, Mazinger Z e Getter Robot dovranno combattere insieme sventarla! Le creazioni più amate e celebri del maestro Nagai sono le protagoniste di questa miniserie, imperdibile per i veri fan e per chi è cresciuto con le loro avventure animate

SUPER MARIO ADVENTURES

di Kentaro Takekuma, Charlie Nozawa

€ 12,90

Il Regno dei Funghi è in pericolo! Il malvagio Bowser ha rapito la Principessa per farne la sua sposa e gli idraulici avventurieri Mario & Luigi, con l’aiuto del loro nuovo amico Yoshi, dovranno farsi strada in luoghi bizzarri e affrontare strani nemici per fermarlo! Come la mitica serie Nintendo™ a cui si ispira, il volume unico Super Mario Adventures vi catapulterà in un mondo di divertimento e azione travolgente! It’s-a me, Mario!

MEDAKA BOX – NUOVA EDIZIONE 3

di NisiOisiN, Akira Akatsuki

€ 5,90

Il Consiglio studentesco è stato schiacciato dal piano messo in atto da Unzen, il suo comportamento si fa sempre più estremo e persino Medaka è nei guai (?). Dove si terrà lo scontro tra il Consiglio e il comitato disciplinare? A cosa condurrà il segretissimo progetto in corso nei sotterranei della scuola? Continua la nuova edizione rivista del classico firmato NisiOisiN!

GODEN KAMUI 7

di Satoru Noda

€ 6,90

La banda di Sugimoto è sulle tracce di un evaso che ha trovato il… nascondiglio perfetto. Intanto, i criminali dell’ex Bakumatsu e i soldati rivoluzionari sono a un passo dallo scontro totale!

DANMACHI 7

di Fujino Omori, Kunieda

€ 5,90

Dopo la “sconfitta del minotauro” e il Rank Up al livello 2, Bell Cranel riceve un titolo detto “soprannome”: Little Rookie. Subito dopo, attiva una nuova abilità e diventa più forte, ma gli manca un “nuovo equipaggiamento”… Quando due persone condividono gli stessi ideali e lo stesso orgoglio, i loro destini si intrecciano…

SERVAMP 4

di Tanaka Strike

€ 4,90

Un contratto tra vampiro e padrone: un fantasy d’azione divertente e scottante!

Chi detiene la chiave della guerra tra i fratelli vampiri? Per Mahiru il mondo continua a espandersi, tra nuovi alleati e nemici letali!

TABOO TATTOO 10

di Shinjiro

€ 5,90

Justice Akatsuka, alias Seigi, ha un tatuaggio sul palmo della mano… ma non è un tatuaggio qualsiasi: si tratta in realtà di un’arma speciale in grado di deformare le dimensioni spazio -temporali che, tramite la creazione del “vuoto”, è in grado di provocare danni devastanti intorno a sé. Seigi si ritroverà così coinvolto in cospirazioni e segreti di stato, alla ricerca dei misteriosi poteri dei “tatuaggi incantati”!

TABLEAU GATE 15

di Rika Suzuki

€ 6,90

Ritorna l’epica saga con tutta la magia dei tarocchi!

Satsuki, trasformato in un topolino, è appeso a un filo! E sulla scena arriva anche il potentissimo arcano maggiore “The Hyerophant”.

YOUR NAME. – IL MANGA 3

di Makoto Shinkai, Ranmaru Kotone

€ 6,50

ULTIMO NUMERO!

Taki, nel corpo di Mitsuha, mette in pratica un piano di evacuazione con Tesshy e Saya-chin per salvare il villaggio dalla cometa Tiamat. Due vite parallele, un incontro impossibile… Ecco il commovente finale.

SHONEN SHOJO – SICK BOY/SICK GIRL 3

di NisiOisiN, Ranmaru Kotone

€ 5,00

L’ULTIMO VOLUME della nuova serie degli autori di Medaka Box, per chi vuole seguirla a cadenza mensile! Una folle sfida tra due ragazzini affetti da una malattia che non dà scampo. L’unico obiettivo: essere ricordati dai posteri… e liberarsi del rivale!

DEMI EATER Q 4

di Tatsuya Shihira

€ 5,90

ULTIMO NUMERO! Rem e gli altri della squadra U7 fanno irruzione nel “Solaris”, intenzionati a distruggerlo, ma di fronte a loro si para un avversario identico a Q! Quale sarà la sua vera natura? E Q, riappacificatasi con Rem, riuscirà a salvarli?

DARKER THAN BLACK: UN FIORE NERO PECE 3

di Yuki Iwahara, Studio Bones, Tensai Okamura

€ 5,00

BK-201. Colui che, responsabile della Tokyo Explosion, è diventato il nemico pubblico numero uno. Il contractor senza nulla da perdere, una volta temuto e soprannominato “il nero mietitore, si è lanciato in una fuga senza meta con la sua doll. Cosa è cambiato in lui? O forse, cosa non è cambiato?