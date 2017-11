Star Comics: Le uscite MANGA di Gennaio 2018

Novembre sta volgendo al termine, ma Star Comics non perde tempo, ed anticipa i nuovi Manga che saranno disponibili nelle fumetterie ed edicole specializzate a partire da Gennaio 2018.

I nuovi Manga Star Comics di Gennaio 2018

10 Gennaio 2018

TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE: NIRAI-KANAI 1

di CLAMP

11,5 x 17,5, b/n, B., 192 pp., Euro 4,50

Recuperati i ricordi di Sakura, Shaoran e i suoi compagni riescono a sciogliere l’ultima maledizione di Fei Wong, proseguendo il viaggio attraverso le dimensioni di Kurogane, Fay e Mokona. I 4 si ritrovano a visitare Nirai Kanai, un paese che a prima vista sembra un paradiso ma che cela un lato oscuro.

Con l’aiuto di Watanuki, Shaoran raccoglie alcuni oggetti necessari per la missione per l’incontro con la Divina Principessa che governa il regno. Ma le facce della medaglia sono sempre due…

24 Gennaio 2018

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEL GIOVANE GOKU 1 di 8

di Akira Toriyama

11,5 x 17,5, colore, B., alette, 256 pp., Euro 6,90

Il fantastico capolavoro di Toriyama torna a colori. Lanciata in Giappone grazie alla casa editrice Shueisha, il celebre Dragon Ball torna anche in Italia in una veste moderna. Il primo volume racconta la storia di Goku dall’incontro con Bulba e la ricerca delle leggendarie Sfere del Drago.

ONE PIECE PARTY 1

di Eiichiro Oda, Ei Andoh

11,5 x 17,5, b/n, B., sovraccoperta, 192 pp., Euro 4,90

Solo fumetteria

Arriva un geniale spinoff di One Piece suddiviso in 5 capitoli auto conclusivi, che vedono i personaggi più amati della serie in nuove avventure.