Le uscite del 16 Novembre di Planet Manga

Il 16 Novembre è vicino e con esso anche le nuove uscite di Planet Manga. Scopriamo insieme quali sono i nuovi numeri in arrivo nelle Edicole e Fumetterie specializzate.

Tutte le nuove uscite di Planet Manga

AKAME GA KILL! ZERO 3

€ 4.50

Kurome e altri killer sono tenuti prigionieri nell’inespugnabile fortezza di Putra. Il gruppo di Akame è inviato in soccorso dei compagni, ma ad attenderli c’è il mistero di un’antica tomba reale custodita da guardiani che si avvalgono di mortali tecniche segrete…

BIORG TRINITY 11

€ 4.50

Ciò che ha causato la fine del Mondo è… l’amore? Sempre più surreale, sempre più avvincente, l’undicesimo volume del manga firmato dall’incredibile duo di Oh! Great e Otaro Maijo si snoda tra azione e incredibili riflessioni sulla natura del Mondo. Vi terrà con gli occhi incollati alla pagina!

DIMENSION W 7

€ 4.50

Sull’isola della morte, i collector combattono disperatamente contro i security robot, ignari che dal lato opposto del mondo qualcuno ha inviato sull’isola uno spaventoso sicario… Nel frattempo, il principe Salva è prigioniero del nulla dimensionale!

GIANT KILLING 38

€ 5.50

La nazionale giapponese disputa una partita di allenamento schierando le riserve contro i titolari. È l’ultima occasione per Tsubaki e gli altri giocatori provenienti dalla Under 22 di farsi notare dall’allenatore Blanc! Le emozioni, passioni e sofferenze del calcio rivivono sulle pagine di Giant Killing!

NARUTO COLOR 26

€ 3.30

Nel bel mezzo dell’esame di selezione dei chunin Orochimaru e la Sabbia mettono in atto la loro aggressione. Il Villaggio della Foglia subisce un attacco inaspettato dall’interno. Per i nostri piccoli ninja è tempo di vincere la paura e fare un mestiere da grandi.

NARUTO MANGA GOLD 70

€ 4.90

Il mitico manga di Naruto giunge al suo settantesimo volume!

NARUTO MANGA GOLD DELUXE 70

€ 6.50

Il mitico manga di Naruto giunge al suo settantesimo volume!

IL FIORE MILLENARIO 15 di 15

€ 5.50

Ultimo numero! A-ki è a un passo dalla vittoria, ormai sta per ottenere tutto ciò per cui ha lottato e sofferto per tutta la vita. Ma se riuscirà a sedersi sul trono di “A”, che ne sarà di Hakusei? Si conclude l’avvincente e toccante shojo manga ambientato nell’antica Cina che ha vinto il 60° Premio Shogakukan per i manga!

MAOYU IL RE DEI DEMONI E L’EROE 18 di 18

€ 4.50

Mentre il maresciallo fratello minore del re dovrà decidere della pace fra mondo demoniaco e umano, il grande vescovo si batte con la donna cavaliere e l’eroe e il re dei demoni giungono a cospetto dello spirito della luce. L’ultimo emozionante volume di questa saga fantasy!

SHIN LUPIN III 5

€ 4.50

Gli scaltri membri del Clan dei Topi hanno rapito Goemon Ishikawa XIII per fargli confessare, sotto tortura, il punto debole di Lupin. Non hanno però fatto i conti con la determinazione del ladro gentiluomo, pronto a tutto pur di liberare il compagno!

SPICE AND WOLF 15

€ 6.50

Mentre Holo sta correndo verso la città di Kisshen, dove dovrà recuperare il libro proibito, Lawrence e la compagnia Myuri continuano la loro fuga da Lesco in direzione nord. Ma non tutto andrà come previsto e ci saranno molte sorprese per tutti e due i protagonisti di questa affascinante serie, ormai prossima alla sua conclusione!