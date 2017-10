Lucca Comics 2017: Tutte le novità di Star Comics

Se avete intenzione di recarvi al Lucca Comics & Games 2017, non lasciatevi sfuggire lo stand di Edizioni Star Comics, dove potete trovare dei numeri in anteprima di Manga di prossima uscita, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Manga in anteprima al Lucca Comics & Games presso Edizioni Star Comics

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY n. 1 – GOLD

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n con mini poster a colori, con alette, pp. 208, € 5,90

Data di uscita: 1/11/2017, solo allo stand STAR COMICS (NAP286) a Lucca Comics & Games 2017

Quest’anno One Piece compie vent’anni! Per festeggiare il grande evento, una sorpresa molto speciale attende i lettori che ci faranno visita al nostro stand di Lucca Comics & Games 2017: la ristampa del primo volume della saga in un’esclusiva veste da collezione, con un mini-poster contenente un messaggio del maestro Oda e una speciale variant cover con alette, illustrazione inedita e stampa metallizzata ORO! Assolutamente da non perdere!

NEVERLAND 309

RANMA ½ New Edition n. 1

Rumiko Takahashi

13×18, B, b/n e col., pp. 352, € 7,00

Data di uscita: 02/11/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Un padre e un figlio, un panda e una ragazza, acqua fredda e acqua calda, arti marziali e sentimento: ecco gli ingredienti per introdurre il grande ritorno di Ranma ½, una serie che poteva scaturire solo dalla mente vulcanica di Rumiko Takahashi! Una delle opere di maggior successo della “principessa del manga” torna finalmente in fumetteria con una nuova edizione tutta da scoprire!

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON New Edition n. 1

Naoko Takeuchi

11,5×17,5, B, b/n e col., pp. 240, € 4,70

Data di uscita: 08/11/2017, in edicola, fumetteria, libreria e Amazon

Dopo la prima pubblicazione del 1995, Star Comics rilancia le magiche avventure della paladina della giustizia più amata di sempre con una riedizione nuova di zecca!

Grazie ad un’accurata revisione dei testi e a un’edizione rispettosa dell’originale potrete finalmente tornare a combattere contro il male al fianco delle mitiche guerriere Sailor!

GREATEST LIMITED 214

MOB PSYCHO 100 n. 1 Variant Cover Edition

ONE, Marco Checchetto

13×18, B, b/n, pp. 192, con sovraccoperta, € 4,90

Data di uscita 15/11/2017, in fumetteria

Autore presente allo stand!

Shigeo Kageyama, detto Mob, è uno studente di seconda media che sogna un’adolescenza normale, ma l’essere dotato di poteri paranormali gli rende le cose un po’ complicate. Per non dare nell’occhio, il ragazzo cerca di tenere le sue capacità ESP sotto controllo… Ma cosa accadrebbe se le emozioni e lo stress spingessero questi poteri al 100% delle loro potenzialità?

Uno speciale volume per un manga attesissimo che ha conquistato un incredibile successo di pubblico e di critica, trionfando agli ultimi Shogakukan Manga Awards! Una Limited Edition con un’eccezionale copertina doppia che presenta su un lato la cover regular e sull’altro una versione realizzata per l’occasione dal grande Marco Checchetto!

DRAGON BALL X STAR COMICS: CELEBRATION BOOK

Akira Toriyama, Aa. Vv.

19×26, col-b/n, pp. 112, cartonato, € 20,00

Data di uscita: 22/11/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Alcuni autori presenti allo stand!

Per festeggiare il prestigioso traguardo di 30 anni di attività che l’hanno portata a diventare uno dei principali punti di riferimento dell’editoria a fumetti in Italia, Edizioni Star Comics è lieta di presentare questo prezioso volume celebrativo che racconta la storia italiana del “manga” per antonomasia: Dragon Ball.

Attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona lo sbarco di Goku & C. nelle fumetterie italiane e ne ha seguito passo dopo passo le gesta, rivivremo l’epopea dei Saiyan e ciò che essa ha significato all’interno dello sviluppo dell’universo editoriale fumettistico italiano degli ultimi 30 anni.

A completare il menu ci saranno interviste a Toriyama, un’anteprima dell’imminente e attesissimo Dragon Ball Full Color, una gallery di omaggi di alcuni dei più apprezzati fumettisti italiani contemporanei tra cui ZEROCALCARE, MILO MANARA, SIO, e molti altri contenuti inediti.

LEZIONI SPIRITUALI PER GIOVANI FUMETTARI

Emiliano Mammucari

14,5×21, B, 192 pp, b/n, con alette, € 15,00

Data di uscita: 22/11/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Autore presente allo stand!

La prima guida completa per chi, “da grande”, vuole raccontare storie disegnando.

Il fumetto sta vivendo uno dei suoi periodi di maggior splendore e non tutti sanno che la scuola italiana è tra le più avanzate del mondo. Attraverso lezioni brevi, autorevoli e ironiche, l’autore illustra doti e competenze necessarie, opportunità per imparare il mestiere –non solo le tecniche-, offre suggerimenti per proporsi, realizzare un book, affrontare il mercato editoriale e orientarsi nel passaggio dal formato cartaceo a quello digitale. Una visione “dal di dentro” di come funziona il mondo del fumetto e uno sguardo attento e documentato per imparare a muoversi nell’editoria francese, americana, italiana.

STAR COMICS PRESENTA 21

I SAPIENTI

Luca Blengino, Stefano Carloni

19,5×26, B, col, pp. 112, cover con alette, € 11,00

Data di uscita: 08/11/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Autori presenti allo stand!

Rinascimento. Cosa sarebbe successo se i più fini e colti pensatori dell’epoca avessero messo il proprio intelletto in opera per risolvere crimini e misteri? La teoria, messa alla prova dall’esperienza.

1512. Niccolò Copernico è a Ferrara per tenere alcune conferenze davanti a una platea composta dai migliori giovani d’Europa. Ma la celebre università è scossa dal recente suicidio di uno studente. Un brillante e giovane agitatore di nome Paracelso è convinto che si tratti di un crimine e intende provarlo.

1594. Astronomi, matematici, fisici, astrologi e teologi studiano nell’enorme palazzo di Uraniborg. Ma la piccola isola scandinava è teatro di sanguinosi rituali con la luna piena. Uno studioso italiano viene inviato per indagare: Galileo Galilei. Con buona pace di Johannes Von Kepler…

Un fumetto unico, che mescola… sapientemente i generi storico e thriller/azione/procedurale, con i testi del decano Luca Blengino (Le 7 Meraviglie) splendidamente accompagnato dalla china di Stefano Carloni (che ha esordito, nel 2012, su Law, miniserie Star Comics).

SANDOKAN n. 1

David Goy, Gero, Paolo Antiga, Aa. Vv.

19×26, B, cartonato, b/n, pp. 144, € 20,00

Data di uscita: 08/11/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Autori presenti allo stand!

Le avventure della Tigre della Malesia, nata dalla penna di Emilio Salgari, tornano finalmente a fumetti, in una nuova interpretazione, fedele all’originale, con un tocco di modernità. In questo primo volume della serie, Sandokan è impegnato, insieme ai suoi “Tigrotti”, in una lotta senza tregua all’invasore europeo. Riusciranno Sandokan, Yanez e i temibili pirati della Malesia ad avere la meglio contro gli inglesi? Accompagnato da un apparato saggistico, il volume comprende anche alcune “side stories”, ambientate nell’universo narrativo salgariano.