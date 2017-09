Planet Manga: Le nuove uscite del 28 Settembre 2017

Dopo aver condiviso con voi tutte le prossime uscite di Marvel, è il turno dei Manga per gli appassionati. A partire dal 28 Settembre saranno disponibili in edicole, librerie e naturalmente fumetterie i nuovi numeri dei Manga del momento, con delle ristampe! Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Planet Manga: Tutte le nuove uscite del momento

AMARSI LASCIARSI 2

€ 4,50

DALL’AUTRICE DI AO HARU RIDE − A UN PASSO DA TE

Yuna, romantica e sognatrice, si è innamorata di un ragazzo a prima vista. Akari, concreta e pragmatica, si innamora solo dopo un’attenta valutazione. Le due amiche sono molto diverse, ma stanno entrambe per scoprire che l’amore è parecchio complicato…

DARWIN’S GAME 3

€ 4,50

KANAME USCIRÀ VIVO DA QUESTO FOLLE SCONTRO? Il Darwin’s Game ha in serbo una nuova sfida per i partecipanti: una caccia al tesoro a Shibuya. I giocatori saranno impegnati in una battle royale a colpi di sigil: vincerà chi riuscirà a collezionare quanti più oggetti misteriosi disseminati per la città…

GANTZ NUOVA EDIZIONE 22

€ 4,50

Osaka è sotto attacco. Centinaia di alieni di ogni forma e dimensione si stanno riversando nelle strade, ammazzando tutti quelli che si trovano davanti. Mentre i giocatori di Gantz del luogo si scatenano, i vari membri della squadra di Tokyo cercano di capire quale deve essere la loro prossima mossa.

KENICHI 43

€ 4,50

La missione in trasferta del Ryozanpaku si trasforma in un’avvincente serie di duelli all’ultimo colpo. A combattere non sono solo i granmaestri ma anche il loro allievo Kenichi, che se la dovrà vedere con un avversario che lo ha già sconfitto tempo fa!

I CAVALIERI DELLO ZODIACO EPISODE G ASSASSIN 7

€ 4,50

Le gesta e le battaglie dei Cavalieri d’Oro in un’edizione interamente a colori! Nel tentativo di dimostrare il proprio valore a Shura, il Cavaliere da cui ha ereditato la sua spada sacra, Shiryu arde a fondo il proprio Cosmo e scaglia un fendente contro il divino Sigfrido. Al comando dei Gladiatori scopriamo esserci un guerriero scomparso!

LE SITUAZIONI DI LUI & LEI 5

€ 4,50

Yukino si è fatta una nuova amica! Peccato che si stia rivelando una persona alquanto eccentrica e che la stia trascinando nella sua crisi famigliare! La povera protagonista sta per scoprire quanto può essere impegnativa l’amicizia… Prosegue il divertente shojo manga cult degli anni 90 da cui è stata tratta la famosa serie tv!

MAKEN-KI! 18

€ 4,50

Yamato Takeru è a un passo dallo sciogliere il mistico sigillo posto sulla cima del monte Amanohara. Se avrà successo, grazie al potere della spada Habakiri potrà diventare una vera e propria divinità! Solo Takeru Oyama e i suoi amici possono fermarlo, ma l’ultima batosta pesa sul morale del gruppo… riusciranno a rialzare la testa?!

NORAGAMI 6

€ 4,50

Yato non intende lasciare Hiyori, la giovane mortale con cui ha stretto amicizia, nelle mani di Bishamonten… e per questo ha raggiunto il sacro regno del Takamagahara, deciso a liberarla. Così facendo, però, è finito in trappola: durante la battaglia che ne è conseguita, infatti, Yukine, è stato preso in pieno da un attacco della divinità guerriera! Che sia la fine?!

URAKATA!! DIETRO LE QUINTE 3

€ 5,50

TEMETE DI NON AVERE ABBASTANZA TALENTO, INTELLIGENZA, RISORSE PER INSEGUIRE I SOGNI?

Il segreto sta tutto nel capire come accendere la scintilla della creatività. Tutto l’Arteam, il club più folle che esista, lo fa ogni giorno. Dall’autrice di Host Club, Bisco Hatori, un terzo volume pieno di effetti speciali!

YO-KAI WATCH 8

€ 3,90

Pensa a tre poteri. Uno è in grado di materializzare ciò che desideri di più. Il secondo può spostare bici e macchine in modo da ostruirti il passaggio lungo la strada. Il terzo ti fa diventare improvvisamente pigro. Cosa hanno in comune?! Sono tutti poteri di Yo-kai che causeranno non pochi problemi a Nathan!

ZEBRA 15

€ 6,50

Dragon ha saputo che il suo amico Satoshi, dopo essersi ridotto a fare lo “spazzino”, sta dando la caccia ad Aka, ma prima di riuscire ad avvertire il collega, tra i due raccoglitori scoppia un duello all’ultimo sangue. Continua il manga più violento e orrorifico, appena trasposto in un film dal vivo.

Ristampe

