Manga e Anime per Splatoon

Dopo il successo ottenuto dal primo capitolo su Nintendo WiiU, Splatoon 2 si appresta a raggiungere gli scaffali dei negozi il 21 Luglio su Switch, ma le novità non finiscono qui, perchè a partire da Agosto in Giappone sarà disponibile la serie animata.

Splatoon diventa Anime

VIZ Media, attuale Editor di Dragon Ball, Pokèmon e Sailor Moon, ha annunciato di aver acquisito i diritti per pubblicare il Manga ambientato nel mondo di Splatoon dopo il lancio del gioco anche in terra nostrana.

Il manga è stato creato da Hinodeya Sankichi e serializzato nella rivista giapponese CorCoro Comic. Basato sullo sparatutto Nintendiano, narra la storia di 4 Inkling coinvolti in una guerra territoriale, come avviene nel gioco del resto, approdato in Giappone nel 2015.

Il debutto in terra nostrana è previsto per questa estate mentre l’Anime nonostante arrivi per ora in Giappone, verrà trasmesso GRATIS su Youtube a partire dal 12 Agosto, dando la possibilità a tutti di vederlo. Cogliamo occasione per ricordarvi che a partire da domani Splatoon 2 sarà disponibile in versione RETAIL e Digitale via eShop in esclusiva Nintendo Switch, inutile dirvi che molti venditori hanno rotto il D1, per tanto è possibile acquistarlo già da ieri!