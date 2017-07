Yellow Submarine diventa un fumetto

Il co-fondatore di Bongo Comics ed editore di Mad Magazine “Bill Morrison” ha annunciato un nuovo fumetto incentrato sull’opera Yellow Submarine dei Beatles, scritto e illustrato dallo stesso in occasione del 50° anniversario dall’uscita del film. .

Yellow Submarine: Da film a Fumetto

In occasione di un’intervista realizzata da The Hollywood Reporter, Bill ha svelato l’arrivo di un nuovo fumetto incentrato sul brano dei Beatles, pubblicando la copertina che potete vedere nella foto in alto.

Il Film è stato acclamato dalla critica e molto amato dai fan dei Beatles, a distanza di 50 anni dalla sua pubblicazione arriva il fumetto ufficiale. Nel caso foste interessati a visionare il film, potete trovarlo anche in Bluray.

Titan Chris Teather afferma:

Siamo eccitati all’idea di pubblicare il fumetto di Yellow Submarine a distanza di 50 anni dall’anniversario del film e non vediamo l’ora che i fan dei Beatles possano godersi questo adattamento ufficiale.

Per ora non ci è dato di sapere quando sarà disponibile e a che prezzo, non ci resta che attendere per scoprirlo. Yellow Submarine è un album dei Beatles pubblicato il 17 gennaio 1969, colonna sonora dell’omonimo film.

Di seguito vi riportiamo il video ufficiale del brano: