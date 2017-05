Un nuovo Manga per Dragon Ball

Debutta in Italia la nuova edizione del Manga di Akira Toriyama grazie alla Gazzetta dello Sport, TV Sorrisi e Canzoni, Panorama ed ovviamente Star Comics dopo l’annuncio avvenuto durante la fiera milanese Cartoomics Edizioni Star Comics.

La Gazzetta dello Sport, TV Sorrisi e Canzoni, Panorama in collaborazione con Star Comics portano nelle edicole italiane la prima edizione di Dragon Ball completamente inedita con una grafica rivista ed una cartolina da collezione in ogni uscita.

Il comunicato afferma:

Le avventure di Goku sono riprodotte in ordine cronologico, dall’infanzia all’età adulta in volumi corposi di quasi 200 pagine ciascuno. La lotta per il bene, il suo girovagare per il mondo alla ricerca delle sette sfere del drago, la lotta per la pace dell’universo hanno affascinato negli anni bambini e adulti e creato intorno al fumetto un mondo, dal seguitissimo cartone animato a giochi collezionabili, da videogiochi a colonne sonore.