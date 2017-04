Un nuovo crossover per Usagi Yojimbo e le Tartarughe Ninja

Chi non è cresciuto con le famose Tartarughe Ninja o con il coniglio samurai “Usagi Yojimbo“? Dark Horse annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo crossover previsto per Giugno in USA dal doppio formato albo e hardcover deluxe.

Sono trascorsi 20 anni dal loro ultimo duetto, a partire da Giugno il coniglio samurai e le tartarughe ninja torneranno con un crossover che unificherà entrambi i mondi, a cura di Stan Sakai,Kevin Eastman e Tom Waltz. La storia è scritta e disegnata dall’ideatore del coniglio Usagi, il quale si ritroverà costretto a chiedere l’aiuto delle TMNT per sconfiggere Jei. Kevin Eastman ha affermato di essere entusiasta di leggere il nuovo crossover tra i due franchise mentre David firmerà una cover limitatissima per veri appassionati.

Le Tartarughe Ninja sono nate nel lontano 1984 con una serie di fumetti pubblicati da Mirage Studios appartenente al genere fantascientifico mescolato alla cultura zen e agli antichi guerrieri del sol levante. In seguito ad un incidente stradale, un liquido radioattivo giunge nelle fogne di New York contaminando delle piccole tartarughe e causando una lenta ma radicale mutazione genetica. Il mentore è il saggio Splinter che ha origini differenti, nel fumetto era un topo adottato da Hamato Yoshi come animali di compagnia vittima del perfido Shredder, contaminato dalla radiazioni assume un processo evolutivo simile a quello dei suoi allievi, nella serie animata invece viene costretto a vivere nelle fogne tramutandosi in un topo.

Usagi Yojimbo narra la storia di un ronin, samurai senza padrone che vagabonda per il Giappone feudale. Le vicende narrate sono prettamente storiche, ispirate alla vita di Musashi Miyamoto, il più famoso spadaccino della storia giapponese.