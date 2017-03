C-17 si prepara all’esordio in Dragon Ball Super

Con l’arrivo del nuovo arco narrativo in Dragon Ball Super chiamato “La sopravvivenza degli Universi” farà il suo esordio o meglio ritorno il cyborg C-17, il quale lotterà fianco a fianco con Goku e i suoi compagni nel Torneo del Potere. L’episodio che vedrà l’apparizione di C-17 è il numero 85 che andrà in onda il 9 Aprile 2017.

C-17: Il guerriero del settimo Universo

Sul numero di maggio di V-Jump di Shueisha pubblicato poche ore fa in Giappone, siamo venuti a conoscenza che nell’episodio 86 che verrà trasmesso il 16 Aprile vedremo il cybord C-17 lottare nel nuovo torneo, il quale si terrà in un solo match attraverso una sorta di Battle Royal, dove i migliori guerrieri di tutti gli universi si affronteranno simultaneamente e allo scadere del tempo l’Universo con il maggior numero di guerrieri in campo sarà il vincitore.

Dragon Ball Super è una serie nipponica prodotta dalla Toei Animation e trasmessa in Giappone sulla Fuji Television che si pone come seguito alla saga di Majin Bu, giunta attualmente all’episodio 82. La programmazione italiana è ferma all’episodio 27 ma i nuovi episodi sono in fase di doppiaggio ed arriveranno a breve. Il manga invece è stato serializzato con cadenza mensile dal 20 Giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 19 con i primi 15 raccolti in 2 volumi ed un terzo in arrivo il 2 Giugno di quest’anno. L’edizione italiana a cura della Star Comics verrà pubblicata il 26 Aprile 2017.