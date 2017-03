Platinum End accoglie Donald Trump

Dopo l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America “Donald Trump”, è esploso il fenomeno “Trump” che vede la partecipazione del neo presidente come comparsa all’interno di alcuni Manga tra cui Platinum End.

Donald Trump diventa Manga

Il mondo dei Manga non è di certo rimasto neutrale e indifferente alla nuova elezione statunitense, accodandosi ai tanto fenomeni esplosi sulla rete che vedono Trump come protagonista o semplice comparsa.

Due settimane fa era apparso sul Weekly Shonen Jump un Manga intitolato “Dr. Stone” realizzato da Riichiro Inagaki con i disegni di Boichi, il quale presentava un piccolo ma interessante cameo sul Presidente Donlad Trump che si trasformava in pietra.

Oggi ci giunge una nuova notizia legata al suddetto fenomeno che vede il neo presidente come comparsa in Platinum End di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Per coloro che non lo sanno si tratta di un Manga con cadenza mensile serializzato su Jump Square di Shueisha. L’ultimo capitolo ha visto il divino indossare la maschera di Trumpe nelle prime battute.

In quali altri Manga o forse Anime comparirà il neo presidente Statunitense? Non ci resta che attendere per scoprirlo.