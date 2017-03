Donald Trump protagonista in un nuovo manga di Weekly Shonen Jump

Weekly Shonen Jump nel 14° numero pubblicherà un nuovo Manga che vede Donald Trump come protagonista, l’attuale presidente degli Stati Uniti, intitolato Mr. Rock e ideato da Riichiro Inagaki e Boichi.

Un Manga per Donald Trump

Nel Manga la Terra si ritrova in una forte crisi, durante una tranquilla giornata il pianeta viene colpito dall’apocalisse che tramuta l’intero creato in pietra per centinaia di migliaia di anni. Mentre molti sono rimasti vittima della pietrificazione, due ragazzi di nome Senkuu e Taiju si risvegliano indenni. Il loro obiettivo è di riportare il mondo al massimo splendore. Taiju è motivato perchè vuole salvare la vita di Yuzuhira, ragazza di cui è follemente innamorato.

Attualmente le informazioni sul manga sono poche ma sappiamo che verrà pubblicato nelle prime pagine del nuovo numero della suddetta rivista con il primo capitolo “Mondo di Pietra”. Gli autori hanno affermato di voler proporre i punti di vista non solo del Giappone ma anche di altre nazioni, rappresentando infatti la Casa Bianca e il neo Presidente degli Stati Uniti d’America “Donald Trump”.

La prima tavola mostra la reazione di Trump al suddetto evento attribuito ad un possibile attacco terroristico.