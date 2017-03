Rocky Joe arriva in Italia con la Perfect Edition

A distanza di tempo dall’annuncio fatto al Lucca Comics & Games 2016, il primo volume della Perfect Edition di Rocky Joe arriva in Italia, disegnato da Asao Takamori e Tetsuya Chiba, acquistabile nelle fumetterie, librerie ed ovviamente su Amazon.

Rocky Joe torna in italia con una nuova edizione

Scappato da un orfanotrofio di Tokyo, Joe Yabuki si ritrova per strada senza meta fino a quando non incontra Danpei, un ex pugile che vive per strada e lo convince ad entrare nel mondo della Boxe. Il primo volume di 13 in totale è disponibile da oggi, il nuovo adattamento grafico prevede testi fedeli all’originale ma una differente impaginazione.

ROCKY JOE Perfect Edition n. 1

Asao Takamori, Tetsuya Chiba

14,5×21, B, b/n, pp. 368, € 8,00

Data di uscita: 01/03/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822604354

Per coloro che non lo conoscono, Asao Takamori è stato un autore, scrittore e produttore cinematografico giapponese. Nato nel 1936 a Kitakyushu e morto nel 1987, noto per aver dato vita a personaggi come l’uomo tigre oltre che Rocky Joe. Tetsuya Chiba invece è un mangaka giapponese nato nel 1939 a Tokyo. Tra le sue premiazioni vi è lo Shogakukan Manga Awards del 1977. Se vi recate in fumetteria, edicola o sugli store digitali, potete acquistare il primo volume della Perfect Edition a partire da oggi.