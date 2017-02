Fairy Tail si avvicina alla conclusione

Lo shonen fantasy di Hiro Mashima ha raggiunto i 500 capitoli lo scorso Settembre ed oggi più che mai siamo vicini alla conclusione. Tramite la pagina di presentazione sul sito ufficiale del lungometraggio animato intitolato Dragon Cry, è stato annunciato che il manga ha raggiunto l’ultimo arco narrativo con una tiratura complessiva dei volumi pari a 60 milioni di copie.

Fairy Tail è un Manga serializzato sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Magazine edito di Kodansha dal 23 Agosto 2006. Il capitolo 500 come detto è stato distribuito lo scorso 7 Settembre. La serie ha raggiunto 59 volumi di cui il 60° atteso per il 17 Marzo.

L’opera è ambientata nel Regno di Fiore in cui la magia viene venduta ed acquistata come una qualsiasi altra merce. Solo una parte della popolazione è specializzata nel suo utilizzo e vengono definiti per questo motivo “maghi”. La maggior parte dei Maestri di Magia sono riuniti in gilde.Tra le più importanti vi è la Fairy Tail. Lucy Heartphilia, una giovane maga decide di farne parte e durante il suo viaggio farà la conoscenza di Natsu Dragneel e del suo fidato gatto Happy. La giovane fanciulla imparerà con loro i valori della fiducia e dell’amicizia che lega i singoli individui della gilda come una famiglia, arrivando ad affezionarsi ad essi.