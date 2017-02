Doraemon torna in Fumetteria con la Color Edition

Star Comics porta Doraemon nuovamente nelle fumetterie, librerie ed ovviamente su Amazon con una nuova edizione chiamata Color Edition composta da un totale di 6 volumi basati sull’opera originale di Fujiko F Fujio!

Doraemon a Colori da oggi!

Il gatto spaziale più amato dal pubblico torna in Fumetteria con un’edizione colorata dell’opera originale. Star Comics annuncia che il primo volume è disponibile da oggi ad un costo di 6,90€ per un totale di 6 che arriveranno prossimamente. Il primo volume contiene alcuni episodi inediti nel nostro paese e ideati ovviamente dal mangaka Fujiko F Fujio.

DORAEMON è un manga di Fujiko F.Fujio, pubblicato in Giappone nel periodo compreso tra il 1969 e 1996 ed editato in ITALIA dalla Star Comics. Dal manga sono tratte svariate serie televisive, film, musical e videogiochi per non parlare della quantità industriale di gadget. Il nome Doraemon deriva da randagio ed è scritto metà in Katakana e l’altra metà in hiragana.

Vi ricordiamo che è disponibile in Bluray dallo scorso anno, il primo lungometraggio realizzato in computer grafica, il quale racchiude diversi episodi dell’anime: