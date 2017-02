Aggretsuko: Il panda rosso di Sanrio che ama il Metal

Chi lo dice che i giapponesi ascoltano solo musica Pop? A volte l’apparenza inganna, nonostante la sua dolcezza la nuova mascotte di Sanrio ama follemente il Metal, stiamo parlando naturalmente di Aggretsuko.

Aggretsuko: Il panda METAL

Sanrio è lieta di presentare un nuovo personaggio (un panda rosso di sesso femminile) chiamato Aggretsuko. La compagnia svela la sua esistenza attraverso il social network dell’uccellino. Del segno dello scorpione, Aggretsuko appartiene al gruppo sanguigno A (ci teniamo a precisare che conoscere il proprio gruppo sanguigno in Giappone è obbligatorio). Ogni mattina impiega 30 minuti per raggiungere il suo ufficio in treno dove viene sommersa di lavoro.

Dentro di se ha uno spirito metallico, rabbioso, scarica la sua rabbia presso i Karaoke giapponesi esibendosi in pezzi death metal. L’unico modo per il panda di ritrovare la serenità dopo una giornata di duro lavoro “stressante” prima di ritornare a casa e consapevole che domani è un nuovo giorno. Di seguito vogliamo condividere con voi un video diffuso su Youtube (dove potete trovarne molti altri) su Aggretsuko