C’era una volta Goldrake al LUCCA COMICS & GAMES 2017

Sabato 4 novembre dalle 13.00 alle 14.00, nel corso di Lucca Comics & Games – Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d’animazione, dell’Illustrazione e del Gioco, presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte in piazza S. Martino 4 si terrà la conferenza di presentazione del saggio C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana di Massimo Nicora.

La mattina, in occasione della presentazione del libro, l’autore incontrerà il pubblico presso lo stand della Società Editrice La Torre (Padiglione Giglio, Stand GGL110).

Qual è la vera storia di Goldrake? Ci sono differenze tra il cartone animato e il fumetto? Come ha fatto questa serie ad arrivare in Francia e poi in Italia? Che cosa è davvero successo all’epoca della sua trasmissione? Qual è il mistero che si nasconde dietro al titolo ‘Atlas Ufo Robot’ e al nome Goldrake?

A queste e ad altre domande il libro fornisce per la prima volta una risposta chiara, precisa e documentata attraverso un viaggio dal Giappone all’Italia, passando per la Francia, che ricostruisce in modo completo e dettagliato la nascita e la diffusione della serie, il successo e il fenomeno popolare, le polemiche e il dibattito a mezzo stampa, facendo luce una volta per tutte su quelle questioni che per anni hanno interessato il pubblico degli appassionati.

Centinaia di articoli a stampa, filmati e registrazioni provenienti dalle Teche RAI, interviste a dirigenti e funzionari dell’epoca, i ricordi di presentatori, annunciatrici e autori di sigle e programmi televisivi: la più ricca ricostruzione dell’affaire Goldrake mai realizzata che restituisce l’immagine di un’epoca straordinaria della televisione e della società italiana alla fine degli anni Settanta.