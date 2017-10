Your Name: Annunciato il remake americano

Dopo l’Epic Fail delle trasposizioni statunitensi di Death Note e Ghost in the Shell, J.J Abrams annuncia ufficialmente il live action di Your Name, basato sul Manga e Anime di Makoto Shinkai, il quale su Twitter ironizza sulla dubbia qualità del progetto tramite delle vignette.

Un remake americano per Your Name

Il mangaka Ryoichi Yokoyama (Sengoku Comike, Iidabashi no Futabachan) ha condiviso su Twitter una parodia nel quale Mitsuha è di New York nel corpo di Taki e quest’ultimo a New Orleans nel corpo di Mitsuha.

Gli “amici” di Taki chiedono allo stesso se vuole provare qualche droga e la situazione non è delle migliori per Mitsuha, i quali si chiedono cosa sia capitato per trovarsi coinvolti in questi spiacevoli eventi. Guardandosi allo specchio entrano in connessione tra loro e capiscono di amarsi.

Le vignette mostrano luoghi tipicamente americani come la grande mela e i quartieri di New Orleans, controparti delle località nipponiche mostrate nell’anime e rappresentate nei Manga. Taki viene raffigurato come un ragazzo americano bianco mentre Mitsuha come una ragazza di colore.

Come sapete i due protagonisti rispecchiano i tipici cittadini americani, inoltre se ben ricordate, anche in Death Note cosi come in altri live action, i protagonisti appartengono sempre a nazionali differenti dagli originali.