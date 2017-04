Dragon Ball Z: Light of Hope: Il Trailer ufficiale

Il team RobotUnderdog 2 è al lavoro su un fan film incentrato sull’universo di Dragon Ball creato da Akira Toriyama a cura di Donnie McMillin per la regia e Rita McMillin con la partecipazione di Z Team Films.

Un nuovo live action per Dragon Ball Z

Dragon Ball Z Light of Hope è il nome del nuovo adattamento televisivo creato da un gruppo di fan della saga. La storia è incentrata sul futuro di Trunks dove gli invincibili C-17 e C-18 seminano morte e distruzione e dove solo 2 saiyan sono sopravvissuti alla loro furia omicida. Il giovane Trunks verrà addestrato da Gohan negli corso degli anni fino a quando una volta cresciuto non deciderà di viaggiare nel tempo per chiedere l’aiuto di Goku ed altri eroi del passato, morti nella sua epoca.

Il cast è composto da:

Kenny Leu nel ruolo di Gohan del Futuro.

Tyler Tackett nel ruolo di C-17.

Amy Johnston nel ruolo di C-18.

Jack Wald nel ruolo di Trunks.

Ruthann Thompson nel ruolo di Bulma.

Se volete vedere tutti gli episodi, trailer, dietro le quinte e tutte le altre novità su questo nuovo fan film, vi invitiamo a visitare il Canale Youtube Ufficiale! Di seguito vi riportiamo invece il teaser della serie: