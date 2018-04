Scoperto un nuovo Pokèmon misterioso

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna è stato scoperto un nuovo Pokémon misterioso: Zeraora, il Pokémon Fulmirapido!

Zeraora è un Pokémon di tipo Elettro che assorbe elettricità da fonti esterne, che poi è in grado di emettere sotto forma di intensa corrente elettrica dai cuscinetti sulle zampe, creando così un potente campo magnetico che gli permette di levitare e spostarsi ad alta velocità.

Nome: Zeraora

Categoria: Pokémon Fulmirapido

Altezza: 1,5 m

Peso: 44,5 kg

Tipo: Elettro

Si dice che la velocità massima di questo Pokémon misterioso sia pari a quella di un fulmine. Quando utilizza grandi quantità di elettricità per sferrare un attacco devastante, gli si rizza il pelo su tutto il corpo!

Zeraora è disponibile solo in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ma non lo si può incontrare durante l’avventura. Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, usciti nel novembre del 2017, sono gli ultimi videogiochi della serie principale Pokémon disponibili unicamente per console della famiglia Nintendo 3DSTM.