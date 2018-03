SWORD ART ONLINE: Integral Factor disponibile su iOS e Android

BANDAI NAMCO ha annunciato il rilascio di SWORD ART ONLINE: Integral Factor per dispositivi iOS su App Store e per Android su Google Play. SWORD ART ONLINE: Integral Factor presenta storie esclusive e inedite con nuovi colpi di scena, nuovi personaggi e nemici, ma anche graditi ritorni come Kirito e Asuna.

Per festeggiare il lancio di SWORD ART ONLINE: Integral Factor, tutti gli utenti che scaricheranno il gioco entro mercoledì 9 maggio, riceveranno 2.500 gemme arcane, due timbri nel gioco, avatar originali e uno Skill Record 4-star Asuna. Accedi ora per ricevere i tuoi bonus e ottenere un vantaggio iniziale in SWORD ART ONLINE: Integral Factor.

Ambientato nel mondo virtuale di SWORD ART ONLINE, i giocatori dovranno combattere per sfuggire allo spietato mondo di gioco e diventare l’eroe di un vastissimo regno. In SWORD ART ONLINE: Integral Factor, gli utenti vestiranno i panni di uno dei giocatori intrappolati nel gioco mortale che dovrà allearsi al nuovo compagno Koharu, per formare una squadra d’assalto e distruggere nemici potenti, completare missioni intricate e conquistare Aincrad.

Gli appassionati della serie di light novel di SWORD ART ONLINE, potranno leggere uno speciale prologo a fumetti che introduce il nuovo protagonista di SWORD ART ONLINE: Integral Factor, e il compagno di squadra Koharu, spiegando come i due siano finiti insieme in questo gioco mortale.