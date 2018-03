Il Detective Pikachu arriva su 3DS e Blastoise in Pokkén Tournament DX per Nintendo Switch!

Detective Pikachu e il secondo Round di contenuti scaricabili di Pokkén Tournament DX sono disponibili a partire da oggi. Preparati a uno strabiliante gioco di azione e avventura con due protagonisti d’eccezione: un Pikachu molto particolare e il suo giovane amico Tim.

Vai alla scoperta dei misteri di Ryme City assieme a questo improbabile duo e indaga sulla scomparsa del padre di Tim. Detective Pikachu è ora disponibile in esclusiva per console della famiglia Nintendo 3DS!

Ecco alcune delle cose che potrai fare in questo gioco:

Formare un duo di eccezionali investigatori! Pikachu si dà arie da gran detective, ma sarà un ottimo compagno di indagini. Un Pikachu così non si era mai visto!

Scoprire un’incredibile metropoli popolata da Pokémon! Avventurati per le strade di Ryme City in cerca di indizi e fai la conoscenza delle persone e dei Pokémon che ci abitano.

Indagare su una serie di misteri Pokémon! Esamina le scene del crimine, risolvi gli enigmi, parla con i testimoni, raccogli gli indizi necessari per risolvere i casi e diventa il detective migliore che ci sia assieme a Pikachu.

Farti dare una mano da Pikachu! Nella modalità facilitata di Detective Pikachu, anche i detective alle prime armi potranno trovare indizi e risolvere gli enigmi più ostici grazie ai preziosi suggerimenti di Pikachu!

In più, da oggi è disponibile un amiibo del detective Pikachu, più grande del solito, grazie al quale potrai visualizzare tutte le scene Pikachu dei capitoli completati, incluse quelle che potresti non aver visto durante l’avventura. Le scene Pikachu sono brevi filmati in cui il nostro detective preferito dice o fa qualcosa di buffo, e potrebbero contenere anche qualche consiglio utile! Per festeggiare l’uscita di Detective Pikachu, inoltre, verrà rilasciato presto un set gratuito di adesivi per iMessage su iOS, che comprende otto adesivi del detective Pikachu in pose diverse.

Se vuoi saperne di più sulla storia del gioco e farti un’idea di cosa ti aspetta, dai un’occhiata a “Detective Pikachu: capitolo 0 – Il caso di Eevee”, un racconto illustrato che si svolge prima dell’incontro tra Tim e il detective Pikachu. “Detective Pikachu: capitolo 0 – Il caso di Eevee” è ora disponibile gratuitamente sul Kindle Store di Amazon e sull’iBooks Store di Apple per un periodo di tempo limitato.

Inoltre, da oggi è disponibile il secondo Round di contenuti scaricabili del Pokkén Tournament DX Battle Pack, in esclusiva per Nintendo Switch. Preparati a travolgere gli avversari con la potenza di Blastoise, il Pokémon di tipo Acqua protagonista di questo round di contenuti scaricabili insieme a due nuovi Pokémon di supporto: i Pokémon misteriosi Mew e Celebi! Inoltre, otterrai anche nuovi oggetti per gli avatar e sbloccherai nuovi titoli. Il Battle Pack per Pokkén Tournament DX è ora disponibile al prezzo di 14,99 €.

Acquistandolo, sarà possibile scaricare sia i contenuti del Round 2, sia quelli del Round 1, che consentono di lottare con Aegislash e di scegliere i Pokémon di supporto MegaRayquaza e Mimikyu. I giocatori che hanno già acquistato il Battle Pack potranno semplicemente scaricare un aggiornamento che contiene i Pokémon del Round 2