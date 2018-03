DRAGON BALL FIGHTERZ: Il primo DLC arriva il 28 MARZO

Come precedentemente annunciato, Broly e Bardock si uniranno al roster dal 28 marzo 2018 come contenuto a pagamento per DRAGON BALL FighterZ insieme al Commentator Voice Pack.

Broly e Bardock arrivano in Dragon Ball Fighter Z

In aggiunta alla data di uscita di questo DLC, BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha anche svelato maggiori dettagli sugli aggiornamenti gratuiti previsti per la primavera.

Broly e Bardock, inclusi anche nel FighterZ Pass che contiene 8 personaggi, delizieranno i fan con attacchi speciali e abilità devastanti, come mostrato nel nuovo video di gameplay dedicato a Bardock.

Non solo, delle dramatic scenes si potranno sbloccare – rispettando determinate condizioni – quando si usano i due personaggi. Rivivi lo scontro di Bardock contro Frieza o la battaglia di Goku e Broly. Il Commentator Voice Pack permetterà a Chichi, Videl e Androide 18 di commentare le battaglie!

Un aggiornamento gratuito è anche pianificato per la primavera e consentirà ai giocatori di competere tra le differenti Z-Unions! Possono già unirsi alle Z-Union per mostrare il proprio amore per i protagonisti di Dragon Ball ed essere ricompensati, ma la competizioni inizierà in primavera!