Pokèmon: Nuova espansione in arrivo per il gioco di carte collezionabili

The Pokémon Company International ha annunciato la pubblicazione di una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Sole e Luna – Apocalisse di Luce, in arrivo in Italia il 4 maggio 2018.

Sole e Luna si espande con Apocalisse di Luce

La nuova espansione sviluppa ulteriormente la storia di Sole e Luna – Ultraprisma e accende i riflettori sul misterioso potere di Necrozma che ha assorbito un Pokémon leggendario e assunto una nuova forma luminosa: UltraNecrozma-GX. Intanto, attirati da questa luce, altri Pokémon, come Lucario-GX, Greninja-GX, Zygarde-GX, Yveltal-GX, Volcanion stella prisma e Arceus stella prisma, devono decidere se seguirla o tentare di resisterle.

L’espansione Sole e Luna – Apocalisse di Luce conterrà:

Più di 130 carte, tra cui:

Cinque nuove carte stella prisma

Otto Pokémon-GX

Sei Ultracreature

15 carte Allenatore

Due carte Energia Speciale

Ogni busta di espansione includerà:

Una selezione di dieci carte, tra cui almeno una carta rara e una carta Energia base

Vuoi provare l’espansione Sole e Luna – Apocalisse di Luce prima della pubblicazione? Iscriviti a uno dei tanti tornei prerelease in giro per il Paese dal 21 al 29 aprile 2018. Per trovare un negoziante indipendente che partecipa all’iniziativa, visita pokemon.it/cerca-evento/.