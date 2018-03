Dragon Ball FighterZ: Rumors sui lottatori del secondo DLC

Dragon Ball FighterZ si espande con Broly e Bardack, tramite il rilascio del primo DLC. In data odierna sono trapelati sulla rete, i possibili lottatori che verranno introdotti con il secondo DLC, scopriamoli insieme.

Dragon Ball FighterZ: Svelati i lottatori del secondo DLC?

Mentre molti attendono il lancio dei 2 nuovi lottatori, previsti nel corso del mese, già si parla dei possibili personaggi che verranno introdotti con il prossimo DLC. Oltre Goku e Vega in forma base, Vegeth Super Saiyan Blue, la fusione di Zamasu, Cooler e C17, previsti per questa estate, troveremo:

Tapion;

Gogeta Super Saiyan di 4° livello;

Il Maestro Muten;

Videl (con Great Saiyaman come personaggio di supporto);

Raditz;

Zarbon;

Cabba;

Kale (con Caulifla come personaggio di supporto).

Naturalmente si tratta di voci di corridoio non ancora confermate o smentite da Bandai Namco, per tanto vi invitiamo a considerare la lista condivisa come tale. Attualmente tra i personaggi presenti nel titolo troviamo: Goku, Vegeta, Gohan, Trunks del Futuro, Crilin, Piccolo, Androide numero 16, Androide numero 18, Freezer, Cell, Majin Bu, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Yamcha, Tenshinhan, Nappa, il Capitano Ginyu, Gotenks Super Saiyan 3, Kid Bu, Gohan Supremo, Beerus, Hit, Black Goku Super Saiyan Rosé e Androide Numero 21.