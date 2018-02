Bandai Namco apre le pre-registrazioni SWORD ART ONLINE

BANDAI NAMCO annuncia ufficialmente l’apertura della pre-registrazione per SWORD ART ONLINE: Integral Factor, l’ultimo capitolo della serie popolare serie di anime e novel. SWORD ART ONLINE: Integral Factor è un avvincente gioco di ruolo che sarà disponibile per il download gratuito su App Store per iOS e Google Play per i dispositivi mobile Android entro la fine dell’anno.

SWORD ART ONLINE si appresta al lancio su iOS e Android

SWORD ART ONLINE: Integral Factor offre esclusive storie originali con nuovi colpi di scena narrativi, nuovi personaggi e mostri oltre al ritorno di personaggi molto amati come Kirito e Asuna.

In SWORD ART ONLINE: Integral Factor, il giocatore veste il ruolo di uno dei giocatori intrappolati nel mondo mortale di SWORD ART ONLINE, un universo virtuale in cui i giocatori che vengono uccisi nel gioco muoiono anche nella vita reale. Per fuggire e salvare centinaia di altri giocatori intrappolati in questo mondo di gioco letale, i giocatori dovranno diventare eroi alleandosi con un nuovo compagno, Koharu, e unendosi a un Team di Assalto per distruggere feroci mostri, completare missioni pericolose e conquistare Aincrad, un enorme regno di SWORD ART ONLINE.

Accedendo al gioco dopo il rilascio, i giocatori potranno ricevere 2.500 Gemme Arcana, due timbri da usare nel gioco e uno Skill Record 4-Star Asuna. Inoltre, per festeggiare la pre-registrazione mondiale, tutti gli utenti potranno ricevere due tipi di avatar all’inizio del gioco. Pre-registrati ora per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul rilascio del gioco.