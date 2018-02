One Piece Treasure Cruise: Nuovi eventi e ricompense per il Terzo Anniversario

Bandai Namco annuncia ufficialmente, che a partire da oggi in occasione del terzo anniversario, ONE PIECE TREASURE CRUISE accoglierà nuovi eventi e ricompense per tutti i giocatori.

ONE PIECE TREASURE CRUISE si aggiorna con delle novità

Per un periodo di tempo limitato, tutti coloro che giocheranno a ONE PIECE TREASURE CRUISE potranno partecipare all’Avventura a Dressrosa. Coloro che completeranno la missione prima del 28 Febbraio, saranno ricompensati con oggetti di gioco a scorte, incluso il premio di ben 3.333 Gemme Arcobaleno.

L’aggiornamento includerà anche un Sugo-fest Dressrosa durante il quale faranno la loro comparsa personaggi popolari dell’arco di Dressrosa che daranno ai giocatori la possibilità di ottenere un grosso boost di energia.

Le novità non finiscono qui, è in arrivo anche una nuova funzione di Limit Break che consentirà a determinati personaggi di raggiungere il Limit Break una volta soddisfatti degli speciali requisiti, e sbloccare le loro Abilità Latenti grazie alle quali ottenere potenti Power Up.

I nuovi utenti registrati che uniranno a Luffy e alla Ciurma di Cappello di Paglia durante il loro viaggio, riceveranno 50 Gemme Arcobaleno nel corso dell’evento anniversario.