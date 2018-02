Annunciato Jump Petit Heroes: Disponibile su iOS e Android dalla primavera

Per celebrare i 50 anni dalla pubblicazione del primo numero della rivista Weekly Shonen Jump,è stato annunciato sul decimo numero dell’edizione 2018 della rivista, (disponibile in Giappone già dal 5 Febbraio), l’arrivo in primavera di un nuovo free to play mobile per iOS e Android, il quale vedrà protagonisti i personaggi di numerosi Anime e Manga come Dragon Ball e One Piece (giusto per citarne qualcuno).

Jump Petit Heroes debutterà su iOS e Android

Jump Petit Heroes permetterà ai giocatori di scegliere uno dei tanti personaggi tratti da Anime e Manga con l’aggiunta di 2 da supporto, formando appunto una squadra composta da 3 lottatori.

Il gioco ci porta sull’isola Jumputi nella quale i personaggi della Shonen Jump vivono in pace, fino a quando un malvagio demone risvegliandosi dal lungo sonno, deciderà di deformarli, rendendoli simili a pupazzi.

A pubblicare il titolo ci penserà LINE, la quale ha sottolineato che sarà GRATIS ma includerà naturalmente acquisti in gioco ed eventualmente banner pubblicitari. Il lancio è fissato per la primavera su iOS e Android (probabilmente in Giappone).

Restiamo in attesa di scoprire se debutterà in concomitanza anche in terra nostrana. Nel frattempo in alto potete vedere le prime immagini del gioco.