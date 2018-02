I pokèmon Dialga e Palkia disponibili da Gamestop

The Pokèmon Company annuncia che a partire da oggi da Gamestop, è possibile partecipare all’iniziativa per ricevere i Pokèmon leggendari Dialga e Palkia per Pokèmon Sole, Luna, Ultrasole e Ultraluna, fino ad esaurimento scorte.

Ottieni i tuoi Pokèmon Leggendari da Gamestop

Le novità non finiscono qui, anche la nuova espansione del GCC Pokèmon è disponibile nelle edicole e negozi italiani, introducendo tante carte inedite oltre a indurre una meccanica di gioco inedita.

Dialga e Palkia sono Pokèmon leggendari della straordinaria potenza, provenienti dalla regione di Sinnoh. Visitando un Gamestop che partecipa all’iniziativa, i giocatori riceveranno un codice da riscattare all’interno dei giochi citati, ottenendo l’accesso ad uno dei Pokèmon leggendari.

I codici saranno disponibili fino al 28 Febbraio. Con la nuova espansione di GCC Pokèmon, vengono introdotte 150 nuove carte, incluse le 5 Ultracreature, 18 carte con illustrazione a figura intera e 6 carte stella prisma.

I giocatori di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, inoltre, riceveranno un dono aggiuntivo. Vi ricordiamo o informiamo che il Pokèmon ricevuto varia a seconda della versione del gioco in uso.