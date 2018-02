Pokèmon GO: Un corto da il benvenuto alle nuove creature

Per festeggiare l’arrivo di una nuova ondata di creature in Pokèmon GO, è stato pubblicato un video documentario di breve durata, che vogliamo condividere con voi, dove potete vedere le creature in azione in paesaggi reali, da montagne innevate a spedute foreste, passando per città ed oceani.

Nuove creature arrivano in Pokèmon GO

Questo corto animato è così realistico che gli spettatori potrebbero non rendersi immediatamente conto di ciò che scorre davanti ai loro occhi, quando seguendo le ombre e le impronte dei nuovi personaggi di Pokémon™ GO saranno trasportati in un viaggio visivo a tratti quasi surreale.

La voce è quella inconfondibile del celebre attore britannico Stephen Fry e si abbina alla perfezione con le musiche originali di George Fenton, rinomato compositore delle colonne sonore di documentari naturalistici.

Questa è l’ultima ondata di Pokémon pubblicati in Pokémon™ GO a seguito dell’enorme successo del gioco uscito nel 2016. Ciascuna di esse ha visto protagonisti Pokémon provenienti da diversi giochi della serie principale; in questo caso si tratta dei Pokémon dei videogiochi Pokémon Versione Rubino e Pokémon Versione Zaffiro.

Il video ospita alcuni Pokémon che appaiono per la prima volta in Pokémon™ GO: la simpaticissima coppia di Plusle e Minun a spasso per la foresta insieme a Mawile e a uno sciame di Masquerain, gli eleganti Pokémon di tipo Coleottero e Volante.

Dalle immensità oceaniche, intanto, ecco affiorare in superficie Wailord pronto per una boccata d’aria e qualche acrobazia, per poi imbatterci in un banco di Luvdisc, dei Pokémon acquatici a forma di cuore, seguiti a breve distanza da un famelico Sharpedo. Per non dimenticare le apparizioni di alcuni Mudkip, creature anfibie intente a giocare intorno a un piccolo specchio d’acqua, di un gruppo di Snorunt amanti del freddo che si aggirano per cime nevose e di un raffinato Delcatty che si muove elegantemente su uno sfondo urbano.