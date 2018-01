ONE PIECE BOUNTY RUSH arriva in Occidente su iOS e Android

Dopo il debutto in Giappone, One Piece Bounty Rush si appresta ad approdare anche in Occidente su iOS e Android, a svelarlo è stata la stessa Bandai Namco con un comunicato ufficiale che vogliamo condividere con voi.

ONE PIECE BOUNTY RUSH salpa per l’Occidente

One Piece Bounty Rush, è un gioco d’azione cooperativo e competitivo PvP basato sul celebre universo, in arrivo su iOS e Android come free to play. Il gioco consente a tutti i pirati di affrontare epiche battaglie a squadre 4 vs 4 con la possibilità fin da oggi di pre-registrarsi per ricevere la notifica non appena è disponibile per il download.

In ONE PIECE BOUNTY RUSH, i personaggi si suddividono in Lottatori, Guerrieri, Assistenti, Tiratori e Spadaccini e sono dotati di abilità uniche e personali che consentono ai giocatori di personalizzare il proprio stile di gioco. I giocatori potranno allearsi con gli amici e combattere contro altri giocatori da tutto il mondo in tempo reale per diventare il re dei pirati dei sette mari.

Ken Kanai, produttore di ONE PIECE BOUNTY RUSH presso BANDAI NAMCO Entertainment Inc afferma: