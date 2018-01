Saint Seiya Cosmo Fantasy festeggia i 3 milioni di download con eventi e bonus

Bandai Namco è lieta di annunciare, che in occasione dei 3 milioni di download per Saint Seiya Cosmo Fantasy, il free to play ambientato nel mitologico mondo ideato da Masami Kurumada, premierà tutti i giocatori su iOS e Android con 30.000 Pietre sacre tramite quest speciali, bonus di accesso ed altro ancora.

Nuovi Bonus, Quest e Ricompense per Saint Seiya Cosmo Fantasy

I giocatori potranno festeggiare fino al 7 Febbraio con la possibilità di ricevere speciali ricompense per il completamento di ogni quest. Le ricompense si basano sul numero di missioni completate a livello mondiale fino ad un massimo di 10 mila pietre e 1.000.000 di monete oltre che oggetti utili.

Grazie alle Piestre Sacre è possibile tentare la fortuna cercando di vincere il personaggio esclusivo Sagittarius God Cloth Seiya! presso lo Zodiac Fest. Da oggi fino a Febbraio non lasciatevi sfuggire questa occasione.

I giocatori riceveranno inoltre punti cosmo e verranno premiati per la propria posizione in classifica al termine dell’evento. Le Ricompense classificate includeranno oggetti come cosmos di Sagittarius Seiya, cosmos di Gemini God Cloth Saga e altri oggetti utili. Inoltre, i giocatori potranno lanciare Cosmic Gasha con i Punti Cosmo guadagnati.

Dal 27 gennaio al 16 febbraio, verranno distribuiti anche bonus di accesso speciali. Accedendo per 20 giorni, i giocatori potranno ricevere fino a 20.000 Pietre sacre. (1.000 Pietre sacre al giorno).

Infine, dal 26 gennaio al 18 marzo verrà lanciato uno speciale sondaggio che consentirà agli utenti di votare i propri Cavalieri preferiti. I 10 migliori cavalieri saranno aggiunti a un gasha speciale che permetterà ai giocatori di ricevere uno dei 10 personaggi nel prossimo futuro, perciò ricordati di partecipare al sondaggio e votare il tuo Cavaliere preferito!