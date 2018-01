One Piece Thousand Storm festeggia l’anniversario con eventi e ricompense

Bandai Namco è lieta di annunciare, che in occasione del primo anniversario, vengono introdotti in One Piece Thousand Storm nuovi eventi e ricompense.

One Piece Thousand Storm: Nuovi contenuti per l’anniversario

I giocatori che accedono a One Piece Thousand Storm durante l’anno dell’anniversario potranno accedere ai seguenti contenuti:

Dal 24 Gennaio all’11 Febbraio, i giocatori vengono ricompensati con 200 monete arcobaleno, inoltre tramite la lotteria è possibile ottenere l’esclusiva scene card del primo anniversario

Dal 25 Gennaio al 10 Febbraio, i giocatori potranno ricevere Luffy, Ace, Sabo e Shanks con il nuovo capotto

Per la prima volta, i personaggi eseguiranno epici attacchi speciali con tanto di voiceover

Dal 25 Gennaio all’11 Febbraio, i giocatori potranno provare GRATUITAMENTE la lotteria, ottenendo un attacco speciale

Dal 2 Febbraio al 10 Febbraio, l’ammiraglio dei Pirati di Barbanera si unirà alla compagnia come personaggio giocabile

Mita Kensuke, produttore di ONE PIECE THOUSAND STORM conclude dicendo: