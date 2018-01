Bandai Namco annuncia il Free to Play Digimon ReArise per iOS e Android

Bandai Namco in data odierna, annuncia ufficialmente l’arrivo si un nuovo Free to Play su iOS e Android incentrato sull’universo dei Digimon, intitolato ReArise, con lancio fissato per il 2018 (almeno in Giappone).

I Digimon tornano su Android e iOS con un Free to Play

Con il numero di Marzo del magazine V Jump edito di Shueisha, la nota software house nipponica, ha svelato lo sviluppo di Digimon ReArise per dispositivi Mobile, definendolo come segue:

Digimon ReArise è un free to play con la possibilità di acquistare oggetti in gioco. I giocatori potranno visitare una città, interagire con altri giocatori, stringere amicizia con loro e naturalmente con i diversi Digimon presenti. La storia è legata alla improvvisa scomparsa dei Digimon dallo smartphone del giocatore e di una misteriosa e potente forza. I giocatori potranno scegliere se vestire i panni di una ragazza vivace o un ragazzo cool. Ad occuparsi dei personaggi è Katsuyoshi Nakatsuru, il disegnatore di Digimon Adventure. Per la prima volta farà il suo esordio un nuovo Digimon, completamente originale.

Non appena avremo maggiori dettagli, non esiteremo a condividerli con voi.