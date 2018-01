Dragon Ball Xenoverse 2: Arrivano Jiren e C-17

Nonostante l’imminente lancio di Dragon Ball Fighter Z, Bandai Namco continua ad aggiornare Xenoverse 2, annunciando ufficialmente l’arrivo tramite il 6° pacchetto, di Jiren e C-17 come personaggi giocabili.

Nuovi lottatori per Xenoverse 2

Tramite il numero di Marzo di V-Jump edito di Shueisha, disponibile in Giappone a partire dal 20 Gennaio 2018, veniamo a conoscenza dell’arrivo di nuovi personaggi giocabili per Xenoverse 2, tra cui i celebri C17 e il recente Jiren.

Entrambi i personaggi provengono dal Torneo del Potere di Dragon Ball Super, anche se C-17 ha fatto la prima volta il suo debutto in Dragon Ball Z. I giocatori di Xenoverse 2 potranno mettere le mani sui suddetti lottatori a partire dal sesto DLC, il quale includerà anche un nuovo scenario e ulteriori 2 personaggi.

Il nuovo scenario, porterà i giocatori ad unirsi alla Pattuglia del Tempo con i loro Maestri, imbattendosi in Fu, un adolescente misterioso dotato di una spada Ninja. I suoi attacchi di base sono incentrati sulla spada, utilizzabile anche per attacchi dalla distanza.

Il suo aspetto è malvagio e custodisce la chiave per risolvere questa nuova storia. Concludiamo con l’aggiunta di costumi alternativi da bagno per Videl e C-18. Il lancio del DLC è fissato per Febbraio.