Majin Android 21: Svelato l’ultimo lottatore presente in Dragon Ball Fighter Z

Il lancio di Dragon Ball Fighter Z è alle porte, quest’oggi veniamo a conoscenza, dell’ultimo lottatore che sarà presente nel roster del gioco, il quale vi informiamo che sarà composto inizialmente da 24 personaggi giocabili.

Svelato l’ultimo lottatore per Dragon Ball Fighter Z

Che Bandai Namco amplierà il roster con del DLC non vi sono dubbi, nel frattempo chi acquisterà il gioco, avrà a disposizione 24 lottatori, tra cui Goku, Vegeta, Cell, Majin Bu, Freezer e molti altri. Per la prima volta debutta l’Androide 21 anche in versione Majin.

Questo nuovo personaggio femminile, proviene direttamente dalla matita di Akira Toriyama, avrà dei lunghi capelli bianchi ed una carnagione rosea, come per Majin Bu. Tra le abilità troviamo la possibilità di tramutare le persone in cibo tramite l’Hungry Beam e tecniche varie come la celebre Kamehameha.

I personaggi confermati sono dunque: Goku, Vegeta, Gohan, Trunks del Futuro, Crilin, Piccolo, Androide numero 16, Androide numero 18, Freezer, Cell, Majin Bu, Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue, Yamcha, Tenshinhan, Nappa, il Capitano Ginyu, Gotenks Super Saiyan 3, Kid Bu, Gohan Supremo, Beerus, Hit e Black Goku Super Saiyan Rosé.

DRAGON BALL FighterZ, sviluppato da Arc System Works e sfoggia un comparto grafico in cell shading. Il lancio è fissato per il 25 Gennaio su PS4 e Xbox One mentre su PC Steam arriverà il 26 Gennaio.