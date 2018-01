Nuovi Pokèmon Leggendario nel 2018

The Pokémon Company International è lieta di annunciare, che nel corso del 2018, verranno distribuiti numerosi Pokèmon Leggendario per il Gioco di Carte Collezionabili, Luna, Ultraluna, Sole e Ultrasole, scopriamoli insieme.

Tutti i Pokèmon Leggendario del 2018

I Pokémon leggendari sono creature incredibilmente rare e potenti che appaiono in ciascuna regione dell’universo Pokémon. Spesso sfuggenti e incredibilmente difficili da catturare, i Pokémon leggendari sono cardine della mitologia Pokémon e inestricabilmente legati alla regione di provenienza.

Quest’anno, ogni mese, a partire da febbraio e fino a novembre, saranno disponibili Pokémon leggendari diversi da scaricare gratuitamente tramite uno dei tanti partner del marchio per tutti i giocatori di Pokémon Ultrasole , Pokémon Ultraluna ,Pokémon Sole e Pokémon Luna per console della famiglia Nintendo 3DS.

Febbraio: Dialga , il Pokémon leggendario di tipo Acciaio e Drago, oppure Palkia, il Pokémon leggendario di tipo Acqua e Drago, della regione di Sinnoh.

, il Pokémon leggendario di tipo Acciaio e Drago, oppure Palkia, il Pokémon leggendario di tipo Acqua e Drago, della regione di Sinnoh. Marzo: Regigigas , il Pokémon leggendario di tipo Normale, oppure Heatran , il Pokémon leggendario di tipo Fuoco e Acciaio, della regione di Sinnoh.

, il Pokémon leggendario di tipo Normale, oppure , il Pokémon leggendario di tipo Fuoco e Acciaio, della regione di Sinnoh. Aprile: Raikou , il Pokémon leggendario di tipo Elettro, oppure Entei , il Pokémon leggendario di tipo Fuoco, della regione di Johto.

, il Pokémon leggendario di tipo Elettro, oppure , il Pokémon leggendario di tipo Fuoco, della regione di Johto. Maggio: Xerneas , il Pokémon leggendario di tipo Folletto, oppure Yveltal , il Pokémon leggendario di tipo Buio e Volante, della regione di Kalos.

, il Pokémon leggendario di tipo Folletto, oppure , il Pokémon leggendario di tipo Buio e Volante, della regione di Kalos. Giugno: Zygarde , il Pokémon leggendario di tipo Drago e Terra con tre forme diverse delle regioni di Kalos e Alola.

, il Pokémon leggendario di tipo Drago e Terra con tre forme diverse delle regioni di Kalos e Alola. Luglio: Tornadus , il Pokémon leggendario di tipo Volante, oppure Thundurus , il Pokémon leggendario di tipo Elettro e Volante, della regione di Unima.

, il Pokémon leggendario di tipo Volante, oppure , il Pokémon leggendario di tipo Elettro e Volante, della regione di Unima. Agosto: Groudon , il Pokémon leggendario di tipo Terra, oppure Kyogre , il Pokémon leggendario di tipo Acqua, della regione di Hoenn.

, il Pokémon leggendario di tipo Terra, oppure , il Pokémon leggendario di tipo Acqua, della regione di Hoenn. Settembre: Latios oppure Latias , i Pokémon leggendari di tipo Drago e Psico della regione di Hoenn.

oppure , i Pokémon leggendari di tipo Drago e Psico della regione di Hoenn. Ottobre: Reshiram , il Pokémon leggendario di tipo Drago e Fuoco, oppure Zekrom , il Pokémon leggendario di tipo Drago ed Elettro, della regione di Unima.

, il Pokémon leggendario di tipo Drago e Fuoco, oppure , il Pokémon leggendario di tipo Drago ed Elettro, della regione di Unima. Novembre: Ho-Oh, il Pokémon leggendario di tipo Fuoco e Volante, oppure Lugia, il Pokémon leggendario di tipo Psico e Volante, della regione di Johto.

Gioco di Carte Collezionabili Pokémon

Il 2018 ha in serbo per i giocatori del GCC Pokémon tantissimi prodotti leggendari, incluse nuove collezioni, carte Pokémon-GX e molto altro. The Pokémon Company International annuncerà ulteriori dettagli su questi nuovi prodotti nel corso dell’anno, man mano che si avvicina la data di pubblicazione di ciascuno di essi.

App Pokémon

Anche i giocatori del popolare Pokémon Shuffle Mobile per dispositivi Android e iOS potranno partecipare alle iniziative ispirate ai Pokémon leggendari di quest’anno. Oltre agli attuali livelli extra con Pokémon leggendari, che continueranno a essere disponibili quest’anno, i giocatori avranno accesso a due nuovi livelli speciali con i Pokémon leggendari Dialga e Palkia tra il 6 e il 13 febbraio.

I giocatori di Pokémon GO, invece, avranno la fortuna di imbattersi in speciali Pokémon leggendari nel 2018 per celebrare l’iniziativa leggendaria di quest’anno. Seguiranno maggiori dettagli.

Cartoni animati Pokémon

Ogni mese la app TV Pokémon, disponibile per dispositivi iOS e Android, programmerà un diverso film Pokémon collegato ai Pokémon leggendari della distribuzione del mese in questione. Per esempio, il film Pokémon L’ascesa di Darkrai in cui appaiono i Pokémon leggendari Dialga e Palkia sarà disponibile nella app nel mese di febbraio. Come se non bastasse, nel corso di questi mesi, i canali televisivi che programmano i cartoni animati Pokémon metteranno in onda in orari designati i film Pokémon associati con questa iniziativa.