Annunciato Dragon Ball Z X Keeperz in esclusiva PC

Mentre molti attendono il lancio di Dragon Ball Fighter Z su PC, PS4 e Xbox One, arriva in silenzio su PC un nuovo gioco dedicato al celebre Anime / Manga di Akira Toriyama, ossia Dragon Ball Z X Keeperz.

Dragon Ball Z X Keeperz svelato a sorpresa

Tramite il numero di Marzo di V-Jump (Shueisha), che sarà disponibile in Giappone a partire dal 20 Gennaio 2018, è stato svelato in anteprima, un nuovo videogioco ispirato al franchise Dragon Ball, il quale approderà in esclusiva PC.

Il videogioco in questione, chiamato Dragon Ball Z X Keeperz, sarà ispirato a Dragon Ball Z e permetterà ai giocatori di affrontare battaglie 4 vs 4, non ci è dato di sapere se i combattimenti avverranno a turni o in tempo reale.

Nell’immagine in alto potete vedere un’anteprima del gioco, non appena avremo maggiori dettagli non esiteremo a condividerli con voi. Nel frattempo vi ricordiamo che Dragon Ball Fighter Z, sarà disponibile a partire dalla fine del mese.

Di seguito vi riportiamo i Requisiti PC:

MINIMI

Sistema operativo: Windows 7/8/10 a 64-bit

Processore: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibili DirectX o chipset integrati

CONSIGLIATI