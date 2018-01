SEGA annuncia House of the Dead: Scarlet Dawn per le salagiochi giapponesi

SEGA Interactive a grande sorpresa (ma non troppo), ha ufficialmente annunciato l’arrivo nelle salagiochi giapponesi, di un nuovo sparatutto Arcade legato alla serie House of the Dead, intitolato Scarlet Dawn, il quale sarà disponibile per un test in anteprima dal 19 al 21 Gennaio presso il Sega Akihabara Building 3 a Tokyo.

House of the Dead torna in Giappone con un nuovo cabinato Arcade

House of the Dead è uno sparatutto a tema horror, dove i giocatori muniti di light gun, devono farsi strada nei livelli, eliminando orde di non morti. Nato nel 1997, la serie è approdata anche su console casalinghe e dispositivi mobile, senza contare la trasposizione cinematografica.

Scarlet Dawn, nuovo capitolo della serie, proporrà un’esperienza horror mai vista prima, difatti all’interno del cabinato, saranno presenti tecnologie all’avanguardia, per offrire al giocatore la massima immersione possibile.

Il gioco è realizzato con il potente motore grafico Unreal Engine 4, proporrà un maggior numero di zombie su schermo contemporaneamente e molto altro ancora. Stando a quanto affermato da SEGA, il cabinato è munito di sedili vibranti, cannoni ad aria, sensore di movimento che farà illuminare l’esterno del cabinato per attirare i giocatori vicini e molto altro.

Se vi recate in Giappone tra qualche giorno, Akihabara vi attende con il nuovo cabinato Arcade di House of the Dead!