Kuriza: Il figlio di Freezer

A grande sorpresa, ci giunge notizia, che Freezer, il malvagio per eccellenza della serie Dragon Ball, ha un figlio e il suo nome è Kuriza, il quale ha fatto per la prima volta il suo debutto in Dragon Ball Z Budokai 2, lanciato nel lontano 2003.

E’ ufficiale, Freezer ha un figlio

Può un malvagio come Freezer innamorarsi e concepire un figlio? A quanto pare si ! In Budokai 2 uscito nel 2003, durante la selezione dei colori di Freezer, vi è mai capitato di ritrovarvi un essere simile ma più basso?

Non si tratta di un’errore ma di un personaggio inedito che prende il nome di Kuriza, altri non è che il figlio del malvagio Freezer, dalla colorazione marrone in direzione della testa. A distanza di ben 15 anni circa, Kanzenshuu tramite il profilo Twitter ha affermato:

Non si tratta di un costume alternativo ma del figlio di Freezer, apparso anche in Neko Majin Z2, parodia Manga di Dragon Ball ideata e realizzata da Akira Toriyama

Per tanto, non stupitevi se lo vedete comparire in Dragon Ball Super o altri giochi della serie, oramai non è più un segreto!