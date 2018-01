DRAGON BALL FIGHTER Z: I requisiti PC Minimi e Consigliati

In data odierna, Bandai Namco, ha ufficialmente svelato i Requisiti PC per Dragon Ball Fighter Z, ricordandovi che il gioco è atteso su PC Steam a partire dal 26 Gennaio e su PS4 e Xbox One dal 25.

Dragon Ball Fighter Z REQUISITI PC

MINIMI

Sistema operativo: Windows 7/8/10 a 64-bit

Processore: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibili DirectX o chipset integrati

CONSIGLIATI

Sistema operativo: Windows 7/8/10 a 64 bit

Processore: AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz / Intel Core i7-3770, 3.40 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 7870, 2 GB / GeForce GTX 660, 2 GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibili DirectX o chipset integrati

In Italia per chi ha prenotato il gioco, la Open Beta si terrà dalle 9 del 13 Gennaio alle 9 del 14 Gennaio, mentre per tutti gli altri la Beta si terrà dalle 9 del 14 alle 9 del 16. Tra i personaggi giocabili vi sono Goku, Vegeta, Gohan, Trunks del Futuro, Crilin, Piccolo, Androide numero 16, Androide numero 18, Freezer, Cell, Majin Bu, Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue, Yamcha, Tenshinhan, Nappa, il Capitano Ginyu, Gotenks Super Saiyan 3, Kid Bu, Gohan Supremo, Beerus, Hit e Black Goku Super Saiyan Rosé.