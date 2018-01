Dragon Ball Fighter Z: C17 non sarà giocabile

Tra poche settimane, Dragon Ball Figher Z farà il suo debutto, tra i personaggi “non giocabili” vi è C17, il quale farà solo da supporto a C18, cosi come accade con Chaozu e Zamasu.

In una recente intervista, Tomoko Hiroi, ha chiarito la motivazione legata alla scelta di non rendere C17 un lottatore giocabile, ma attribuirgli il ruolo di supporto:

Non avevamo intenzione di includere due personaggi con il medesimo stile di combattimento, per questo motivo, essendo gemelli, abbiamo optato per C18 come giocabile e C17 come supporto, non volevamo introdurli entrambi nel roster.

Non essendoci molti personaggi femminili, la scelta finale è ricaduta sul numero 18. Siamo consapevoli che C17 sta ricoprendo un ruolo importante in Dragon Ball Super, sopratutto nell’arco narrativo del Torneo del Potere, è uno dei guerrieri che sta offrendo alla squadra il maggior contributo, ma attualmente non è prevista una versione giocabile dello stesso.