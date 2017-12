Pokèmon GO: Arriva l’evento Natalizio

Niantic è lieta di annunciare, la disponibilità del tanto atteso e rumoreggiato evento Natalizio per Pokèmon GO, il quale aggiunge nuovi Pokèmon di tipo Acqua e Ghiaccio, provenienti dalla terza generazione, oltre a delle novità interessanti.

Pokèmon GO: Le novità Natalizie

I giocatori, che visiteranno ogni giorno dal 22 Dicembre al 25 Dicembre i Pokèstop (ne basta uno al giorno), riceveranno come ricompensa, un’incubatrice di Uova, con il primo giro del Disco Foto.

Tra le altre novità, troviamo pacchetti speciali dove al suo interno è possibile trovare:

Oggetti come la Super Incubatrice

Moduli Esca

Tutti i nuovi Pezzi Stella, i quali garantiscono 30 minuti bonus di Polvere Stella una volta attivi

Vi ricordiamo inoltre, che dal 25 Dicembre 2017 al 4 Gennaio 2018, è possibile acquistare in gioco, pacchetti speciali che contengono oggetti bonus come i Pass Premium, utili per le battaglie Raid oltre le Super Incubatrici e i Pezzi Stella citati.

Se non l’avete ancora fatto, potete aggiornare Pokèmon Go all’ultima versione disponibile, per usufruire dell’evento Natalizio, GRATUITAMENTE tramite l’App Store iOS e il Play Store Android.