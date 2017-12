Pokèmon GO si aggiorna con un nuovo sistema di cattura dei Pokèmon

Mentre molti pensano che Pokèmon GO sia passato di moda, destinato a morire o forse già morto, il gioco si aggiorna per la gioia di tutti coloro che ancora oggi, a distanza di mesi e mesi dal lancio, trascorrono le giornate girovagando per campagne e città alla ricerca di Pokèmon da catturare.

Pokèmon GO si aggiorna con interessanti novità

Il nuovo aggiornamento, introduce delle novità davvero notevoli, tra cui una funzionalità che migliora l’esperienza di gioco basata sulla Realtà Aumentata, ossia l’AR Plus. La suddetta funzione, consente di prevedere la possibilità di catturare Pokèmon grazie alle librerie software, sfruttando la fotocamera dello smartphone.

I giocatori potranno guardarsi attorno per catturare Pokèmon, i quali si nasconderanno in veri cespugli, fuggendo vita nel caso in cui venissero spaventati. Ricordate il trailer che pre-annunciava il lancio di Pokèmon GO?

Ebbene, a distanza di oltre 1 anno dal lancio, ci stiamo avvicinando alla vericità di quel video. Non avendo ancora provato la funzione in questione, non sappiamo se i Pokèmon d’acqua si nascondono in fiumi o laghi, lasciamo a voi scoprirlo.

Altre novità, risiedono nell’introduzione di nuove medaglie per i Pokèdex Johto e Hoenn oltre a immagini per i pacchi e la risoluzione di alcuni bug.